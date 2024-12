Prima del 2011 Aleppo, tappa dell’antica via della seta, era il centro nevralgico industriale e commerciale della Siria. Patrimonio dell’Unesco dal 1986, è una delle città più antiche del mondo, abitata ininterrottamente da oltre cinquemila anni, e simbolo della convivenza secolare tra arabi, armeni, curdi e turcomanni. Quando nel marzo del 2011, sull’onda delle primavere arabe, è scoppiata la rivoluzione contro la dittatura militare che durava da più di quarant’anni, Aleppo non è stata subito in prima linea. Per un anno nella seconda città della Siria non ci sono state grandi proteste né le violenze del regime che si sono abbattute su altri centri del paese. Ma poi, dal luglio del 2012, Aleppo è diventata uno dei principali campi di battaglia di quella che nel frattempo era degenerata in una sanguinosa guerra civile, finendo per essere divisa in due: la parte ovest controllata dal governo e quella orientale dai ribelli.

La battaglia per il controllo della città è durata quattro anni e ha portato a un terribile assedio da parte del regime di Bashar al Assad sostenuto dalle forze aeree russe. I bombardamenti hanno danneggiato i luoghi più importanti della città, come la cittadella risalente al tredicesimo secolo. Gli abitanti sono stati affamati e assetati, lasciati senza un posto sicuro dove rifugiarsi, mentre gli ospedali venivano bombardati senza sosta, come ha denunciato la giornalista siriana Waad al Kateab nel suo sconvolgente documentario Alla mia piccola Sama. Tutto mentre la comunità internazionale guardava impotente, come in una prova generale di quello che succede oggi nella Striscia di Gaza.

Il 23 dicembre 2016 l’esercito di Damasco ha annunciato la riconquista totale della città, ottenuta grazie al sostegno fondamentale di Russia e Iran. In un articolo uscito qualche giorno prima sul sito di Internazionale, Anthony Samrani, condirettore di L’Orient-Le Jour, denunciava il fallimento della comunità internazionale, incapace di proteggere i civili imponendo un cessate il fuoco, e avvertiva: “Non ci sarà da stupirsi se dopo una simile esplosione di violenza, che non rispetta alcuna norma del diritto internazionale umanitario, la Siria rimarrà a lungo il più grande covo di jihadisti al mondo”. La conclusione dell’articolo, riletta oggi, appare profetica: “È il caos attuale che permette ad Assad, più che mai dipendente dai russi e dagli iraniani, di restare attaccato a un’illusione di potere. E finché ci resterà, il caos non cesserà”.