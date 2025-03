È proprio vero che “più passano i mesi più diventa difficile scrivere di Gaza”, come dice Anthony Samrani nell’editoriale su L’Orient-Le Jour che pubblichiamo nel numero di Internazionale in edicola questa settimana. “Siamo condannati all’indignazione permanente”. Mentre i morti a Gaza superano il numero spaventoso di cinquantamila, i giornali locali e internazionali commentano le mosse del governo di Benjamin Netanyahu per imporre una nuova realtà sul terreno e preparare l’annessione della Striscia e della Cisgiordania, smantellare la democrazia in Israele ed espandersi nella regione continuando a bombardare la Siria e il Libano.

“Non c’è nessuno a Gaza che non abbia perso qualcuno di caro: un figlio, una sorella, un partner, un genitore, un amico. La morte tocca tutti. Chi è tornato a casa propria a volte ci trova delle ossa; non sempre si sa di chi siano”. Così Asma, un’abitante di Khan Yunis di 42 anni, descrive la vita nella Striscia di Gaza in un articolo pubblicato da Haaretz quando il ministero della salute di Hamas ha fatto sapere che i morti nel territorio palestinese sono più di cinquantamila. L’articolo è accompagnato da un’infografica che tiene conto delle vittime di giorno in giorno e ricostruisce, con l’aiuto di foto e video, alcuni degli episodi più sanguinosi dell’ultimo anno e mezzo.