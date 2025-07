Il 21 luglio sul sito indipendente +972 Magazine ha scritto un articolo dal titolo “Stiamo morendo di fame”. Ne pubblichiamo un estratto nel numero 1624 di Internazionale, in edicola dal 25 luglio. Amer racconta cosa significa vivere provando costantemente fame: “Il nostro corpo si sta rompendo. Ci sentiamo sempre deboli, con la mente confusa e agitata. Ci irritiamo facilmente, ma il più delle volte restiamo in silenzio. Parlare consuma troppa energia”.

Ruwaida Amer è una giornalista, produttrice e regista nata a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. In una vita passata era insegnante di scienze. Dall’inizio dell’operazione militare israeliana il 7 ottobre 2023, ha raccontato il dramma della popolazione palestinese su vari mezzi d’informazione internazionali. Abbiamo tradotto alcuni suoi articoli anche su Internazionale. Nel primo , scritto subito dopo l’inizio dei bombardamenti israeliani, dice che gli abitanti di Gaza non sanno dove fuggire perché nessun luogo è sicuro. Poi ha raccolto le voci del campo profughi di Khan Yunis, ha denunciato il rischio di un’ epidemia di poliomielite e ha descritto i suoi sentimenti in occasione dell’ anniversario della guerra .

Amer vive nella casa bombardata di una zia nel campo profughi di Khan Yunis, sovraffollato, desolato e soffocante, dove ogni mattina ci si sveglia pensando solo a una cosa: trovare qualcosa da mangiare. Ma ormai nei mercati non si vende più nulla e il poco che c’è ha prezzi esorbitanti. E così gli adulti sopravvivono con un solo pasto al giorno, di solito pane fatto con la farina che si riesce a trovare. Il resto si tiene da parte per i malati, i feriti, gli anziani e i bambini. Amer a volte li osserva dalla porta di casa: “Trascorrono la maggior parte del tempo seduti per terra, con lo sguardo assente sui passanti”.

Ormai quasi nessuno va più in giro, per paura non solo delle bombe israeliane, ma anche che le gambe possano cedere. È successo alla sorella di Amer: mentre era per strada a cercare qualcosa da mangiare per i suoi figli è crollata a terra priva di forze. Amer ha solo trent’anni, ma non è più la donna energica che era un tempo, dice: “Da quasi un mese non riesco a seguire le notizie. Non riesco a concentrarmi, il mio corpo non regge. Non riusciamo a fare le cose più elementari che le persone di tutto il mondo fanno ogni giorno. La fame ci ha privato di tutto”.