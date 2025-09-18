Antico crocevia di traffici e commerci; luogo di transito, d’incontri e cultura, con una storia ricca e millenaria. Famosa per il suo porto e le sue tradizioni culinarie. Il suo nome deriva dalle lingue semitiche e probabilmente significa “forza”, “coraggio”. La città di Gaza è una delle più antiche al mondo. La posizione strategica a cavallo tra Africa e Asia porta l’antico Egitto a fondare, nel 3500 aC, la cittadella di Tell Sakan sulle rive del Wadi Ghazzeh, un torrente che oggi è prosciugato per la maggior parte dell’anno ma nell’età del bronzo poteva essere navigabile, a circa dodici chilometri dalla città moderna.

Nei secoli l’area è conquistata da vari imperi e invasori: filistei, egizi, assiri, persiani, Alessandro Magno, romani, bizantini, moghul, ottomani e Napoleone Bonaparte. Nel 1917 diventa parte del mandato britannico e nel 1948, isolata lungo la costa mediterranea dalla creazione dello stato d’Israele, accoglie duecentomila profughi palestinesi cacciati dalle loro terre. Come ricostruisce Le Monde in un approfondimento con mappe e cartine, Gaza passa sotto l’amministrazione egiziana dopo la prima guerra arabo-israeliana (1948-1949) ed è conquistata e occupata da Israele nel 1967. Diventa il centro politico dell’Autorità nazionale palestinese nel 1994, quando Yasser Arafat, tornato dall’esilio in seguito agli accordi di Oslo, ci stabilisce il suo governo.

Quando Hamas prende il controllo totale della Striscia nel 2007, la città diventa il fulcro del suo potere. Prima del 7 ottobre 2023 ci vivono 900mila persone: con circa 14mila abitanti per chilometro quadrato è una delle aree più densamente popolate al mondo. I campi profughi allestiti nei dintorni sono inglobati nel suo tessuto urbano, in particolare Al Shati, dove quasi 96mila persone vivono in poco più di mezzo chilometro quadrato, e Jabalia, quasi 120mila abitanti in meno di 1,5 chilometri quadrati.