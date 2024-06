Il 29 maggio di un anno fa si è insediato in Nigeria il presidente Bola Tinubu, che ha sorpreso tutti annunciando una misura drastica, ma considerata necessaria per risollevare la disastrata prima economia del continente: eliminare i sussidi pubblici sul carburante, per cui lo stato spendeva il 2,2 per cento del suo pil. A questa sono seguite altre riforme economiche radicali, come quella di lasciar fluttuare liberamente la valuta locale, la naira, che da quel momento in poi ha perso notevolmente valore nei confronti del dollaro.

“Gli economisti approvano queste scelte”, scrive The Continent in un articolo che fa il punto di un anno di presidenza Tinubu. “Il Fondo monetario internazionale prevede che l’economia nigeriana crescerà del 3,3 per cento quest’anno, contro il 2,9 per cento del 2023”. Ma per i comuni cittadini è tutt’un altro discorso: la loro vita è notevolmente peggiorata, anche perché i prezzi dei prodotti alimentari sono cresciuti del 38 per cento rispetto al 2023, visto che lo scarso potere d’acquisto della naira ha reso più onerose le importazioni di fertilizzanti e cereali. Secondo gli ultimi dati dell’Fmi il pil pro capite, pari a 2.202 dollari nel 2022, quest’anno si aggira sui 1.110 dollari.

Non è un caso se due grandi sindacati il 3 giugno hanno proclamato uno sciopero nazionale per chiedere al governo un aumento del salario minimo, di 30mila naira (18,5 euro). Lo sciopero ha causato un grande blackout e interruzioni delle attività degli aeroporti, degli ospedali e delle banche. Il giorno dopo governo e sindacati sono tornati al tavolo dei negoziati. Secondo le fonti locali al momento le trattative vertono intorno alla proposta di aumentarlo a centomila naira (61 euro).