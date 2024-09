La decisione è stata “una delusione” per i paesi e le organizzazioni garanti della pace in Sud Sudan (Regno Unito, Stati Uniti, Norvegia, Paesi Bassi, Canada, Francia, Germania e Unione europea), ma non ha sorpreso gli osservatori. Come ha fatto notare su The Conversation la ricercatrice Abigail Kabandula dell’università di Denver, negli Stati Uniti, sotto vari aspetti il paese non è ancora in grado di organizzare un voto equo e libero perché gli ostacoli finanziari, politici e legali sono ancora tanti. Un’elezione dai risultati facilmente contestabili avrebbe potuto portare il paese verso un nuovo conflitto, scrive Kabandula. Ma neanche l’ipotesi del rinvio mette al riparo dal rischio di un riaccendersi delle violenze.

La guerra civile si è protratta per almeno cinque anni tra l’indifferenza della comunità internazionale. Secondo alcune stime, potrebbe aver causato 400mila morti, oltre che una carestia e migrazioni di massa. Non solo: il conflitto ha paralizzato le prospettive di crescita del paese ricco di petrolio, che avrebbe sicuramente potuto approfittare di questa risorsa per svilupparsi. Invece, come mostra un rapporto dell’analista Joshua Craze per la World peace foundation, si è installata “un’economia di guerra malsana”, in cui le élite cercano di comprarsi i favori di vari attori politici, attraverso la concessione di incarichi e licenze, e in cui le popolazioni sono in un certo senso “saccheggiate”. Le Nazioni Unite calcolano che nove milioni di persone, il 73 per cento della popolazione, abbiano bisogno di assistenza umanitaria quest’anno.

Nella ricerca di stabilità, la situazione regionale non aiuta. Dopo lo scoppio della guerra in Sudan, nell’aprile 2023, 330mila profughi sono arrivati nel paese, aggravando il problema dell’accoglienza per un governo a corto di finanze. Si sono aggiunte al mezzo milione di persone che erano tornate in patria dopo la firma dell’accordo di pace sudsudanese nel 2018. L’agenzia dell’Onu per i rifugiati, Unhcr, calcola che nel paese ci siano anche due milioni di sfollati interni che vivono nei campi profughi e sono in attesa delle condizioni giuste per poter fare ritorno in sicurezza nelle loro comunità d’origine.