Una nuova malattia che può provocare la morte di intere popolazioni di ricci di mare si sta diffondendo rapidamente negli oceani di tutto il mondo. L’epidemia è comparsa per la prima volta nel mar dei Caraibi all’inizio del 2022, quando i ricci di mare della specie Diadema antillarum hanno cominciato a morire in massa. All’inizio gli scienziati non riuscivano a capire le cause del fenomeno, dato che gli animali morti non presentavano tracce di batteri o virus patogeni.

In seguito il colpevole è risultato essere un protozoo appartenente alla sottoclasse degli scuticociliati, organismi unicellulari che provocano malattie in diversi tipi di animali marini ma che finora non erano noti per attaccare i ricci.

A luglio del 2022 anche sulle coste della Grecia hanno cominciato a comparire grandi quantità di ricci morti, appartenenti a una specie affine, Diadema setosum. Nel giro di pochi mesi il fenomeno si è esteso ad altre zone del Mediterraneo orientale, per poi raggiungere il mar Rosso alla fine dell’anno e l’oceano Indiano occidentale a metà del 2023.