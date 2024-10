Secondo il rapporto Living planet , pubblicato alla vigilia della conferenza, negli ultimi 50 anni le popolazioni di animali selvatici – cioè il numero complessivo di esemplari allo stato libero – si sono ridotte in media del 73 per cento. Altre stime ipotizzano perdite ancora più gravi.

Finora il declino della biodiversità è stato la conseguenza diretta di attività umane come la distruzione degli ecosistemi, l’inquinamento e l’eccesso di caccia e pesca, ma negli ultimi anni a queste si sono aggiunti gli effetti del cambiamento climatico, che hanno una portata potenzialmente ancora più vasta e sono ancora più difficili da contrastare a livello locale.

Per questo motivo, alla precedente conferenza delle parti, che si è svolta nel 2022 a Montréal, i firmatari della convenzione hanno sottoscritto un accordo quadro che prevede obiettivi ambiziosi, come il cosiddetto 30x30: mettere sotto tutela il 30 per cento della superficie del pianeta, oceani compresi, entro il 2030, e ripristinare il 30 per cento degli ecosistemi danneggiati.

Tra gli altri impegni presi a Montréal ci sono l’equa condivisione dei profitti ottenuti grazie alla commercializzazione delle informazioni genetiche delle specie viventi (per esempio quelle usate per la produzione di farmaci) e la creazione di un sistema capace di raccogliere i duecento miliardi di dollari che servirebbero ogni anno per finanziare le attività di conservazione. Lo scopo principale della conferenza di Cali è verificare i progressi fatti verso questi traguardi.

Le premesse non sembrano incoraggianti. Finora poco più di trenta paesi hanno presentato i piani con cui dovrebbero descrivere le loro strategie per rispettare gli impegni presi, anche se molti, come il Brasile, dovrebbero farlo durante il vertice, che si concluderà il 1 novembre.