Bonificare il suolo e le acque europee dalle sostanze per- e polifluoroalchiliche (Pfas) potrebbe costare fino a duemila miliardi di euro nei prossimi vent’anni, afferma un’inchiesta del Forever lobbying project, un consorzio composto da 29 mezzi d’informazione europei.

Questi composti chimici, usati per produrre rivestimenti antiaderenti, schiume antincendio e in molti altri processi industriali, sono soprannominati inquinanti eterni perché possono accumularsi per millenni nell’ambiente prima di degradarsi. Secondo alcuni studi possono provocare cancro e infertilità negli esseri umani e avere gravi conseguenze per gli organismi acquatici.

Uno dei motivi degli alti costi di bonifica è che gli Pfas sono ormai quasi ovunque. Nel 2023 una precedente inchiesta del Forever lobbying project, pubblicata su Internazionale, aveva identificato più di ventimila siti contaminati da queste sostanze e 230 impianti di produzione in Europa.