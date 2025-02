Gli scienziati avvertono da anni che il cambiamento climatico può favorire la diffusione di molte specie di animali infestanti, tra cui i ratti. Ora uno studio pubblicato su Science Advances sembra confermarlo.

Dato che stimare con precisione le popolazioni di ratti nelle aree urbane è molto difficile, i ricercatori si sono basati sulle segnalazioni di questi animali nelle città dove erano state raccolte uniformemente dalle autorità per almeno sette anni.

Su una lista di 16 metropoli, di cui 13 negli Stati Uniti, hanno riscontrato un aumento in undici casi, in particolare a Washington, San Francisco, Toronto, New York e Amsterdam. Solo Tokyo, Lousiville e New Orleans avevano registrato una diminuzione delle segnalazioni.