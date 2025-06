Tagliare i corni dei rinoceronti è uno dei modi più efficaci per ridurre il bracconaggio, conferma uno studio pubblicato su Science.

Il corno del rinoceronte (che in realtà è fatto di cheratina) è molto richiesto sul mercato nero in Cina e in altri paesi asiatici, dove è usato nella medicina tradizionale nonostante non ci siano prove dei suoi effetti benefici.

La sua rimozione, di solito eseguita con una motosega mentre l’animale è sedato e bendato, elimina quindi il principale incentivo al bracconaggio.

Ma questa pratica è considerata troppo invasiva da alcuni esperti di conservazione, che oltre alla sofferenza e allo stress sottolineano le possibili conseguenze sul comportamento dei rinoceronti.