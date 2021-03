Tedeschi in Spagna, olandesi in Grecia e francesi in Italia? Una cartolina del “mondo di prima” che potrebbe tornare d’attualità quest’estate se la vaccinazione accelererà e se, al contrario delle divisioni del 2020, i paesi europei si metteranno d’accordo sulle condizioni di entrata nei loro territori.

Tradizionalmente un passaporto è un documento rilasciato dalla pubblica amministrazione di uno stato, che attesta l’identità e la nazionalità di una persona. Nel quadro di una pandemia potrebbero essere uno o più documenti che attestano che una persona non rischia di essere contagiata o di contagiare le altre.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avanzato l’idea di una piattaforma in grado di “collegare le diverse soluzioni nazionali”. Non si parla quindi un unico documento valido in tutta l’Ue. Potrebbero essere presi in considerazione diversi criteri: una vaccinazione; un test recente con un esito negativo nel caso in cui non ci possa vaccinare; un test per la presenza di anticorpi in una persona che è già stata infettata dal virus.

Un’iniziativa del genere non è una novità. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per esempio ha già creato un “libretto giallo”, un certificato di vaccinazione richiesto per entrare in alcuni paesi africani. “Questo tipo di certificato è stato usato in passato – nel caso della febbre gialla – e si può pensare di usarlo in futuro per altre malattie contagiose, compreso il covid-19”, dice François Baylis, specialista di etica scientifica e medica, e professore di filosofia all’università Dalhousie di Halifax, in Canada.

Nella corsa alla soluzione migliore per ritrovare la libertà di movimento, alcune organizzazioni hanno anticipato gli stati e le istituzioni internazionali. A novembre l’Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata) ha lanciato il Travel pass, che permette di avere una sorta di passaporto sanitario riunendo tutti i documenti richiesti in base al luogo di destinazione. Un’iniziativa simile, l’Aok pass, sarà testata da Air France dall’11 marzo per i tamponi molecolari necessari per viaggiare nelle Antille.