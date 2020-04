I politici di tutto il mondo cercano di trovare una soluzione per arginare la pandemia di Covid-19, ma si muovono in un territorio inesplorato. Si è parlato molto delle misure e delle politiche adottate da paesi come la Cina, la Corea del Sud, Singapore e Taiwan. Sfortunatamente, in gran parte dell’Europa e negli Stati Uniti è ormai troppo tardi per contenere la malattia nella fase embrionale del contagio. I governi non riescono a tenere il passo della pandemia e stanno ripetendo molti degli errori commessi inizialmente in Italia, dove la diffusione del virus ha avuto effetti disastrosi. L’obiettivo di questo articolo è aiutare i politici europei e statunitensi, a qualsiasi livello, a imparare dai passi falsi dell’Italia e a riconoscere e superare la sfida inedita rappresentata da questa crisi.

Nell’arco di poche settimane (dal 21 febbraio al 22 marzo) l’Italia è passata dalla scoperta del primo caso di Covid-19 a un decreto del governo che sostanzialmente ha vietato qualsiasi movimento all’interno del territorio nazionale, e ha fermato tutte le attività commerciali e produttive non essenziali. In questo breve lasso di tempo il paese è stato travolto da uno tsunami, con un flusso apparentemente inarrestabile di nuovi decessi. È sicuramente la peggiore emergenza vissuta dall’Italia dopo la seconda guerra mondiale.

Alcuni aspetti della crisi – a cominciare dalla tempistica – possono essere attribuiti alla sfortuna e dunque sfuggono al pieno controllo delle autorità. Ma altri elementi sono emblematici delle difficoltà dei leader italiani di comprendere la portata della minaccia, organizzare una risposta sistematica e imparare dai successi, e soprattutto dai fallimenti, delle prime misure adottate.

Queste difficoltà, è giusto sottolinearlo, sono emerse anche dopo che il Covid-19 ha colpito la Cina, e quando alcuni modelli alternativi per il contenimento del virus (in Cina e in altri paesi) erano già stati applicati con successo. Questa realtà, più che una mancanza totale di conoscenza dei provvedimenti da applicare, suggerisce un’incapacità sistemica di recepire le informazioni disponibili e agire in modo rapido ed efficace. Analizzando l’origine di questi errori dovuti alla difficoltà di prendere decisioni tempestive davanti a una crisi, proveremo a suggerire un modo per evitarli.

Riconoscere i propri preconcetti cognitivi

All’inizio della diffusione del virus, l’epidemia di Covid-19 in Italia non era considerata un’emergenza sanitaria. I primi segnali d’allarme sono stati accolti con scetticismo sia dall’opinione pubblica sia da molti politici, anche se moltissimi scienziati dicevano da settimane che c’era il rischio di una catastrofe. Alla fine di febbraio, a Milano, alcuni importanti esponenti politici hanno organizzato eventi pubblici (con tanto di strette di mano) per sottolineare la necessità di non fermare l’economia a causa del virus. Una settimana dopo uno dei politici coinvolti è risultato positivo al test per il Covid-19.

Ci sono state reazioni simili in altri paesi, a conferma di quello che gli scienziati comportamentali chiamano “bias di conferma”, cioè la tendenza a concentrarsi sulle informazioni che rafforzano la nostra opinione e le nostre ipotesi iniziali. Le pandemie si sviluppano in modo non lineare (partono lentamente ma si intensificano seguendo una tendenza esponenziale) e quindi sono particolarmente difficili da affrontare, perché presuppongono la capacità di interpretare in tempo reale quello che sta succedendo. Il momento migliore per prendere provvedimenti efficaci è quello iniziale, quando il pericolo sembra essere trascurabile o perfino quando non si registrano contagi. Il problema è che una strategia di questo tipo, quando funziona, è considerata a posteriori un eccesso di zelo. È un rischio che molti politici non sono disposti a correre.