If your photographs aren’t good enough, you’re not close enough. Robert Capa

Morris racconta che nonostante l’ascesa di Adolf Hitler in Europa, Henry Luce – l’editore di Life, Time e Fortune – fosse cauto nel prendere posizioni antifasciste per timore di dare spazio ai comunisti. Questo si traduceva in servizi fotografici che sminuivano la minaccia rappresentata dai nazisti nella Germania degli anni trenta. Tuttavia visto che Life non aveva mandato nessun fotoreporter per coprire la guerra civile in Spagna, pubblicava le foto di un giovane freelance ungherese. Si trattava di Robert Capa, nato a Budapest nel 1913 come Endre Ernő Friedmann, ma che aveva scelto un altro nome per cominciare la sua nuova vita a Parigi, dove si era trasferito nel 1933.

Recentemente ho letto Robert Capa mi ha detto, un librino che si legge in un soffio, pubblicato dal Corriere della Sera nel 2013. L’autore è John Morris, il photo editor di Life che ebbe un ruolo decisivo nella storia del fotogiornalismo pubblicando gli scatti realizzati da Capa nel 1944, durante lo sbarco delle truppe alleate in Normandia. In queste pagine ricorda la nascita e l’evoluzione del loro sodalizio, personale e professionale, regalandoci anche degli aneddoti divertenti e preziosi per capire come si lavorava nelle grandi riviste statunitensi dell’epoca.

Capa documentò il fronte spagnolo per tutta la durata del conflitto insieme alla compagna e fotografa tedesca Gerda Taro, che rimase uccisa nel 1936. Era in auto e fu travolta da un carro armato durante la battaglia di Brunete. La vita di Taro è stata raccontata da Helena Janeczek in La ragazza con la Leica (2017), vincitore del premio Strega nel 2018.

Le foto erano apparse anche sul Picture Post, una rivista simile a Life ma britannica. Il 3 dicembre 1938 aveva pubblicato un lungo reportage di ventisei pagine intitolato semplicemente The greatest war photographer in the world (Il più grande fotografo di guerra del mondo). Nello stesso anno quelle foto diventarono un libro, Death in the making. Nonostante sia firmato solo da Robert Capa, nacque come progetto collaborativo a cui parteciparono anche Gerda Taro, David Seymour e André Kertész.

In copertina c’è la foto più famosa di Capa, il miliziano colpito a morte. Scattata a Cordova, in Andalusia, nel 1936, coglie l’attimo in cui un soldato repubblicano cade per un proiettile sparato dai franchisti. Nei primi anni settanta fu messa in discussione l’autenticità della foto e da allora è cominciato un lungo dibattito di cui onestamente ho perso le fila.