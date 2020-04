Il fatto che metà della popolazione mondiale sia costretta a stare in casa per via della pandemia dovrebbe essere un bene per aziende come Spotify e Apple Music. E invece no. Il consumo di musica in streaming, come già era successo in Italia nelle scorse settimane, è in calo anche negli Stati Uniti: secondo cifre diffuse dalla Alpha Data, tra il 13 e il 19 marzo il numero di riproduzioni è calato del 7,6 per cento. In Italia, secondo dati non ufficiali diffusi nelle prime settimane di distanziamento sociale, il calo sarebbe stato addirittura di circa il 20 per cento.

Secondo gli esperti statunitensi in questo momento le persone preferiscono guardare notizie in tv: tra il 13 e il 19 marzo gli ascolti della Cnn sono cresciuti del 119 per cento rispetto alla settimana precedente, quelli di Fox News del 60. Mentre lo streaming video – Netflix, Disney+, Apple Tv – nello stesso periodo è salito del 7 per cento. Si parla di un 10-12 per cento in più di nuovi abbonati per queste piattaforme.

Quali sono i motivi del calo di Spotify e di aziende che offrono servizi simili? Oltre al maggior tempo dedicato al video, ci sono altri fattori in grado di spiegare la situazione. L’interruzione del pendolarismo può essere uno di questi: molte persone di solito ascoltano musica in macchina mentre vanno al lavoro, oppure sui mezzi pubblici. E poi c’è anche da considerare che tanti lo facevano in palestra, luoghi ora chiusi come molti altri.

I concerti

Inoltre, stando in casa tanti per comodità potrebbero usare lo stesso account (vale per le coppie, ma anche per i componenti di una famiglia, o tra coinquilini. E poi c’è la questione bambini: i figli sono un grande impegno e un’ovvia fonte di “distrazione” dalla musica. Non è un caso che, analizzando lo studio della Alpha Data, viene fuori che la musica per bambini è uno dei tre generi a essere cresciuto: +3,8 per cento tra il 13 e il 19 marzo. Un piccolo incremento c’è stato anche per il folk (2,8 per cento) e la musica classica (+1,5 per cento), mentre gli altri generi sono in forte calo (la musica latina ha perso il 14,2 per cento).

E poi ci sono i concerti in diretta streaming: il fatto che molti artisti – da Jovanotti a Miley Cyrus – si siano buttati su Facebook e Instagram per intrattenere i loro fan dal salotto di casa sta sicuramente togliendo tempo ad altre forme di fruizione della musica.