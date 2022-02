Il gruppo ha registrato un disco, che dovrebbe uscire nei prossimi mesi, e ora ha appena annunciato un tour europeo , che passerà anche dall’Italia per cinque date: gli Smile suoneranno il 14 luglio 2022 al Fabrique di Milano, il 15 luglio in piazza Trento Trieste a Ferrara (in collaborazione con Ferrara summer festival e Ferrara sotto le stelle), il 17 luglio all’Arena Sferisterio di Macerata, il 18 luglio alla cavea dell’Auditorium parco della musica di Roma e il 20 luglio al Teatro antico di Taormina. La vendita generale dei biglietti comincerà il 4 febbraio.

Durante la pandemia Thom Yorke e Jonny Greenwood hanno deciso di tornare a suonare insieme, ma senza i Radiohead. Hanno fondato una nuova band con il batterista dei Sons of Kemet Tom Skinner: il gruppo si chiama The Smile , in omaggio a un’opera del poeta britannico Ted Hughes, ed è un progetto parallelo molto interessante.

L’anteprima di Londra

Cosa si sa finora del disco d’esordio degli Smile? Non molto. Le registrazioni dovrebbero essere finite, o quasi, a giudicare da quello che ha dichiarato Jonny Greenwood al sito Nme a dicembre 2021, ma non c’è ancora una data d’uscita ufficiale. Il gruppo a gennaio ha pubblicato due singoli, You will never work in television again, un pezzo rock abbastanza ruvido, quasi in stile post punk anni ottanta, e The smoke, che ha suoni più vicini al jazz e al funk.

La band ha presentato gli altri brani che dovrebbero far parte dell’album il 29 e 30 gennaio, quando per la prima volta si è esibita di fronte a un pubblico, tenendo tre concerti nel giro di ventiquattr’ore al Magazine di Londra. Gli show, durati poco più di un’ora ciascuno, sono stati trasmessi anche in streaming dalla piattaforma Dreamstage. Prima che gli Smile salissero sul palco, è partita una registrazione della poesia The smile di William Blake, letta dalla voce fuori campo dell’attore Cillian Murphy. Il gruppo ha suonato in tutto quindici pezzi, inclusa una cover di It’s different for girls di Joe Jackson.