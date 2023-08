Giovanni Ansaldo , editor di musica e opinioni Eternal summer, The Strokes L’estate eterna è più una minaccia che un augurio. È, appunto, il riscaldamento globale. Un malinconico e ispiratissimo Julian Casablancas veleggia su ritmica quasi funk e lancia stoccate ai negazionisti (Don’t you want the truth?/Ignore reality/See, I love that feeling too) in uno dei pezzi forti del mai abbastanza celebrato The new abnormal, un disco del 2020 nel quale gli Strokes erano tornati alla forma dei tempi migliori.

Summer renaissance, Beyoncé Questa canzone chiude in bellezza l’ultimo album di Queen B, richiamandone il titolo, omaggiando e resuscitando Donna Summer. Si riconosce subito nell’intro il beat di I feel love, che poteva essere ripreso e modellato in modo sublime, senza bisogno di chiedere permesso, solo da una regina come Beyoncé.

Gea Polimeni , collaboratrice del festival Internazionale a Ferrara Summer madness, Kool & The Gang Nella playlist dell’estate non può mancare una traccia strumentale. Ho scelto questa perché mi ricorda momenti sospesi di estremo relax. Dal 1974 a oggi i suoi suoni iconici hanno fatto da base a oltre duecento altre canzoni rnb e hip hop: la ritrovo in Erykah Badu e Ice Cube, ma altri potrebbero riconoscerla anche in una delle ultime tracce di Mistaman.

Patrizio Ruviglioni, collaboratore, si occupa di cultura e spettacoli

L’estate sta finendo, Righeira

Sarà per il riff di sassofono così anni ottanta, per la voce impostata da new wave o per il fatto che per me, come per tanti, l’anno comincia a settembre, e la fine dell’estate odora di bilanci e nostalgia. “L’estate sta finendo e un anno se ne va”. Più passa il tempo e più penso che L’estate sta finendo dei Righeira sia il pezzo definitivo della stagione, per quell’atmosfera di festa mista a malinconia che si porta dietro e la capacità di dire quelle cose che qualcuno deve pur dire. “Sto diventando grande, lo sai che non mi va”. Oddio, no, non ci voglio pensare.

Estate in città, Marracash

Marracash prima di Persona e della svolta introspettiva era già una grande penna e un ottimo osservatore di ciò che ha intorno. Anno di grazia 2008, non ci sono spiagge e ombrelloni ma sole, caldo e case popolari. È l’estate di chi non può permettersi di andare, l’estate di chi resta, l’estate in città. “A-A-A-abbronzatissimo nella Barona,/prendo il sole mangiando McDonald’s”.

Jonathan Zenti, designer di audio. Cura la rubrica Podcast

Summertime magic, Childish Gambino

È il lato B di Summer pack, ep estivo di Childish Gambino del 2018. L’altro brano dell’ep, Feels like summer, è quello che ha fatto successo. Questo, con la sua preghiera continua “do love me” (amami), è rimasto un po’ all’ombra, al fresco.

Cool for the summer, Demi Lovato

È una canzone utile a fare la lista per capire se si ha tutto per affrontare l’estate.