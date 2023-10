La polizia statunitense ha accusato l’ex leader di una gang dell’omicidio del rapper Tupac Shakur, avvenuto nel 1996 a Las Vegas. Si tratta di una svolta in un caso rimasto finora irrisolto. Tupac Shakur, considerato una leggenda dell’hip-hop, era nato a New York ma si era affermato artisticamente a Los Angeles. Morì all’età di 25 anni in un agguato mentre era a bordo di un’auto insieme a Suge Knight, il capo della sua etichetta discografica, invischiato in diverse vicende legate ai gruppi criminali californiani. Il rapper fu colpito con quattro colpi d’arma da fuoco e morì in ospedale pochi giorni dopo.

La persona accusata dell’omicidio del rapper è Duane “Keefe D” Davis, sessant’anni, al tempo affiliato a una gang rivale di quella di Suge Knight e identificato come il mandante dell’agguato. Secondo la polizia Davis avrebbe pianificato l’assalto per vendicarsi in seguito a una rissa avvenuta qualche ora prima tra Tupac e suo nipote. Greg Kading, un detective della polizia di Los Angeles in pensione che per anni ha indagato sull’omicidio di Shakur, ha dichiarato all’Associated Press di non essere sorpreso dall’arresto di Davis. “Tutte le altre persone che parteciparono all’omicidio sono morte”, ha detto, definendo Davis “the last man standing”, l’ultimo rimasto in vita tra i sospettati.

Tupac Shakur pubblicò il suo album d’esordio, 2Pacalypse now, nel 1991. Era uno dei nomi più acclamati del rap statunitense e fino a oggi ha venduto più di 75 milioni di dischi in tutto il mondo, con brani di successo come California love, All eyez on me e Changes.