L’industria italiana della musica dal vivo in Italia continua a diffondere dati incoraggianti: nel 2023 in Italia ci sono stati più concerti e più spettatori rispetto all’anno precedente, come certifica il rapporto Siae 2023, stilato ogni anno dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae) e dedicato agli eventi di spettacolo, intrattenimento e sport. Secondo la ricerca nel nostro paese i concerti di musica pop, rock e leggera hanno superato la quota dei 36mila eventi (+16 per cento in confronto al 2022). Rispetto ai livelli prima della pandemia, il numero di spettacoli è praticamente raddoppiato (+98 per cento sul 2019). E per il momento i primi dati del 2024, fa sapere la Siae, sembrano confermare l’andamento positivo.

A livello territoriale, si legge nel rapporto, c’è un forte accentramento nel nord e nel centro Italia: gli eventi con gli incassi più alti si sono tenuti soprattutto in arene e stadi in regioni con buoni collegamenti infrastrutturali (Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte in primo luogo, ma anche Lazio e Toscana). Non è un caso, infatti, che gli eventi più partecipati nel 2023 si siano tenuti alla Rcf Arena di Reggio Emilia, all’Ippodromo e allo Stadio San Siro di Milano, all’Autodromo di Monza e al Circo Massimo di Roma. Al tempo stesso regioni apparentemente meno attrezzate hanno fatto registrare un notevole aumento degli eventi, come Basilicata (+55 per cento), Sicilia (+45 per cento), Calabria (+38 per cento) e Puglia (+34 per cento).