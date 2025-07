Quando è uscito il documentario The Beatles. Get back di Peter Jackson, da accanito beatlesiano ho perso la testa. Un simile racconto dell’interazione umana e artistica tra Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr durante la lavorazione dell’album Get back (poi diventato Let it be) negli studi di Abbey Road era una specie di sacro Graal per gli appassionati della band di Liverpool. Per tutta la durate delle otto ore del film c’era l’impressione di stare dentro quelle stanze con la band, di essere testimoni di momenti in cui si faceva la storia della musica.

Ora, non fraintendetemi: Tracks II. The lost albums di Bruce Springsteen, cofanetto che raccoglie sette album del cantautore del New Jersey registrati tra il 1983 e il 2018 e finora mai pubblicati, non è niente di paragonabile a The Beatles: Get back. Anzitutto perché Springsteen non è al livello dei Beatles (nessuno è al livello dei Beatles), in secondo luogo in questa raccolta mancano le immagini. Ma il principio è simile. Tracks II. The lost albums è una specie di scrigno dei tesori che farà contento ogni fan del Boss, non tanto per la qualità della musica (che comunque è abbastanza alta), ma per il fatto che mostra un lato del musicista statunitense che finora lui stesso aveva tenuto nascosto. Perfino chi lo conosce da anni potrebbe trovarci dentro qualche sorpresa. È un documento da studiare e da assaporare con il tempo e ha poco senso recensirlo come se fosse un disco appena pubblicato. È più un archivio nel quale è bello curiosare, e anche perdersi.

Prendete il primo album della raccolta, L.A. garage sessions ’83, una serie di registrazioni minimaliste che documentano il periodo tra Nebraska e Born in the U.S.A. Ascoltandolo, viene da chiedersi cosa sarebbe successo se Springsteen, invece che fare il disco più famoso e pop della sua carriera, nel 1984 avesse esplorato ancora di più la vena cantautoriale e cupa esibita nel capolavoro acustico del 1982. Tra l’altro L.A. garage sessions ’83 contiene perle come Follow that dream, una versione primordiale di My hometown, pezzi di denuncia come The Klansman, un brano nel quale un ragazzo scopre che suo padre è un reclutatore del Ku klux klan che vuole “ripulire il paese”. C’è anche Unsatisfied heart, un pezzo già noto agli appassionati di cui i War On Drugs hanno fatto un’ottima versione nel 2018. In questa raccolta non c’è invece il misterioso Electric Nebraska, versione registrata con la E Street Band del capolavoro del 1982 che potrebbe vedere la luce, prima o poi.