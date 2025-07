Tyler, the Creator è sempre stato prolifico. Guardando alla sua discografia solista, il rapper di Los Angeles ha fatto in media un disco ogni due anni. Stavolta, però, ha accorciato i tempi, dato che il nuovo album Don’t tap the glass è arrivato a meno di un anno dal precedente Chromakopia. Don’t tap the glass ha tutta l’aria di un disco registrato d’impulso, o perlomeno è questa l’impressione che si ha ascoltandolo. Se Chromakopia era un concept album con una linea narrativa e un’iconografia ben precisa, il nuovo lavoro sembra andare più a briglia sciolta. In realtà Tyler, come vuole la tradizione, interpreta un personaggio, Big Poe, un rapper festaiolo ma tormentato che gli somiglia molto.

Il concetto di fondo alla base di Don’t tap the glass – il titolo rimanda alla frase che si mette sul vetro degli acquari quando per chiedere alle persone di non disturbare gli animali e fa pensare al rapporto tra artista e pubblico – sembra quello della celebrazione del ballo come forma di espressione di sé, dato che molti pezzi (Big Poe, Sucka free, la titletrack) sono costruiti su beat molto ballabili e Tyler invita gli ascoltatori a muovere il loro corpo il più possibile.