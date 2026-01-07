Secondo diversi osservatori, il 2025 è stato l’anno del k-pop. O, per meglio dire, è stato l’anno in cui il pop coreano ha consolidato la sua dimensione globale. Di questo fenomeno si parla da tempo (Internazionale gli aveva dedicato una copertina nel 2022), ma nei mesi scorsi è stato un film d’animazione prodotto da Netflix, KPop demon hunters, a fargli conquistare un pubblico ancora più ampio. KPop demon hunters è diventato il film più visto di sempre sulla piattaforma, portando diverse canzoni k-pop in vetta alle classifiche mondiali e facendo conquistare al brano Golden di Hunter/x una candidatura ai Grammy.

Eppure dietro questo successo mondiale sono emerse delle profonde fratture. Il vero banco di prova dell’industria sudcoreana nel 2025 non è stato artistico ma legale. A fare notizia è stato soprattutto lo scontro tra il gruppo femminile NewJeans e la loro etichetta Ador (controllata dal colosso sudcoreano Hybe). Le NewJeans hanno cercato di annullare il loro contratto per ottenere maggiore libertà creativa, ma un tribunale ne ha confermato la validità. Dopo mesi di silenzio, la band ha annunciato il suo ritorno, ma il suo futuro artistico resta sospeso.