A un certo punto il padrone di casa, sir Alan Ward, un giudice della corte d’appello, per risolvere un lieve disaccordo si è alzato e ha preso da una mensola un volume rilegato delle sue sentenze. Un’ora dopo, quando ci eravamo già alzati da tavola per il caffè, il libro era ancora aperto sulle mie ginocchia. La prima cosa che mi aveva colpito era stata la prosa. Nitida, precisa, piacevole. Seria, ovviamente, e a tratti compassionevole.

Qualche anno fa ero a cena con un gruppo di giudici. Parlavano di lavoro, e io mi sforzavo educatamente di resistere all’impulso di prendere appunti. La conversazione era esotica nei contenuti, ma piuttosto familiare nella forma. Si scambiavano punzecchiature e risatine ricordando certe loro sentenze. Citavano frasi ben congegnate e ricordavano con soddisfazione alcune conclusioni brillanti. Era chiaro che si leggevano a vicenda con attenzione. Forse erano un po’ più duri con le sentenze dei loro colleghi assenti. Come sarebbe stato facile, ho pensato in quel momento, scambiare quelle persone per un gruppo di scrittori che discutevano l’uno le opere dell’altro, riservando le stroncature più aspre a chi era tanto sciocco da non trovarsi lì.

Per un giudice la scelta spesso si limita al male minore piuttosto che al bene maggiore. Quando madre e padre non riescono a mettersi d’accordo, i tribunali assumono a malincuore il ruolo del “buon padre di famiglia”. Lì, sulle mie ginocchia, c’erano personaggi concepiti con realismo che agivano in situazioni avvincenti sollevando complesse questioni etiche. Se quelle sentenze fossero state opere dell’immaginazione, sarebbero appartenute alla tradizione dell’esplorazione morale di cui fanno parte Jane Austen, Tolstoj, George Eliot, Henry James, Conrad.

Non erano casi penali, dove bisogna decidere oltre ogni ragionevole dubbio se un uomo è un criminale o la sfortunata vittima della pubblica accusa. Niente di così bianco e nero, niente di così noir o pulp. Erano storie della sezione dell’alta corte che si occupa di diritto delle persone e della famiglia, in cui rientrano le principali preoccupazioni della vita quotidiana: amore e matrimonio, la fine di entrambi, fortune divise tra le lacrime, figli ferocemente contesi, la crudeltà e l’indifferenza dei genitori, problemi ereditari, medicina e malattia, dispute religiose o morali che complicano la rottura di un matrimonio.

Ma nella sua intelligenza aleggiava qualcosa di simile all’umorismo, dovuto forse a una divina distanza che a sua volta mi ricordava l’onniscienza di un narratore. Ho continuato a osservare i paralleli tra le nostre professioni, perché quelle sentenze erano come racconti o novelle: il retroscena di una controversia o di un dilemma era sintetizzato efficacemente, i personaggi venivano tratteggiati con rapide pennellate, la storia era ricostruita da diversi punti di vista e, verso la fine, si manifestava una certa simpatia per coloro che la vicenda non avrebbe favorito.

Poi mi sono imbattuto in una frase che mi ha fatto sussultare. Era nei primi paragrafi di una sentenza del 2000 della corte d’appello sul caso di due gemellini siamesi. Lasciati a se stessi, sarebbero morti entrambi. Separati, il più debole non sarebbe sopravvissuto perché soffriva di cuore, era praticamente privo del cervello e non aveva “polmoni per piangere”. Solo il fratellino più sano lo teneva in vita grazie al sistema circolatorio che avevano in comune. E lentamente il bambino debole stava succhiando le energie di quello forte.

L’ospedale voleva intervenire per salvare il bambino vitale, ma un’operazione significava uccidere deliberatamente il gemello troncando un’aorta. I genitori si opponevano per motivi religiosi: Dio aveva dato la vita, solo Dio poteva toglierla. L’opinione pubblica seguiva la vicenda con intensa partecipazione. Apparentemente, il presupposto morale era semplice: un bambino salvato e in buona salute è meglio di due morti. Ma la legge poteva autorizzare un omicidio e ignorare la richiesta dei genitori, appoggiati dall’arcivescovo cattolico di Westminster, di lasciar morire entrambi i bambini?

Nelle sue osservazioni preliminari, Ward aveva ritenuto opportuno ricordare qualcosa al suo uditorio: “Questo è un tribunale di legge, non di morale, e il nostro dovere è stato prima di trovare e poi di applicare i princìpi giuridici pertinenti alla situazione che abbiamo davanti, una situazione eccezionale”.

Non sempre ciò che è legale coincide con ciò che è giusto. A volte tocca a un giudice stabilire cosa viene prima. La sentenza di Ward riempie ottanta pagine fitte. Sono ben scritte, delicate, umane, filosoficamente argute, eticamente sensibili ed erudite, con un ampio ventaglio di riferimenti storici e legali.