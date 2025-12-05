Ogni anno, quando arriva l’inverno, i virus respiratori come l’influenza, il coronavirus e il virus respiratorio sinciziale (Rsv) mettono sotto pressione i sistemi sanitari europei. In circostanze normali in Europa si registrano fino a cinquanta milioni di casi sintomatici d’influenza, con un numero di vittime compreso tra quindicimila e settantamila. Colpiscono tutte le fasce d’età, anche se i bambini registrano i tassi di contagio più alti e spesso sono i primi a infettarsi, e a portare poi i virus a casa. Secondo le stime più recenti, ogni anno fino al 20 per cento della popolazione si ammala d’influenza.

Di solito i virus dell’influenza che circolano tra gli esseri umani appartengono soprattutto a due tipi: l’influenza di tipo A (la più variabile e responsabile della maggior parte delle epidemie stagionali e di tutte le pandemie conosciute) e l’influenza B (che infetta quasi solo gli esseri umani). Esistono molti sottotipi di influenza A, che variano in base alla combinazione tra le proteine emoagglutinina (H) e neuraminidasi (N). I sottotipi attualmente in circolazione nella popolazione umana sono l’H1n1 (compresa la variante che ha causato la pandemia nel 2009 e che oggi è stagionale) e l’H3n2. Questi sottotipi possono variare in ogni stagione a causa di piccole mutazioni, o deriva antigenica. L’influenza B si divide in B/Victoria e B/Yamagata. Il B/Yamagata è stato registrato raramente dopo il 2020.

La variabilità del virus dell’influenza è il motivo per cui ogni anno vengono preparati nuovi vaccini basati su un mix di tre (o quattro) virus circolati l’anno precedente. Quest’anno la stagione dell’influenza è cominciata qualche settimana prima del solito. In Giappone, per esempio, si registra un numero particolarmente alto di casi da ottobre. Anche nell’Unione europea l’influenza è comparsa prima del previsto: in Spagna la soglia epidemica è stata superata con diverse settimane d’anticipo rispetto agli anni precedenti.

Un’altra novità è il chiaro predominio del virus H3n2, e più precisamente della variante, o meglio del subclade, K. Nonostante quest’anno l’H1n1 sia stato prevalente nell’emisfero meridionale e il subclade K dell’H3n2 sia cresciuto solo alla fine, quest’ultimo è diventato dominante nel Regno Unito e in Giappone, dove il 90 per cento dei campioni prelevati appartiene appunto all’H3n2 K. Gli Stati Uniti e il Canada sembrano seguire una tendenza simile. Il subclade K (in precedenza conosciuto come J.2.4.1) è stato rilevato in tutti i continenti e ha rappresentato un terzo di tutti i virus del sottotipo H3n2 rilevati tra maggio e novembre del 2025 in tutto il mondo. In Europa la percentuale si avvicina al 50 per cento.