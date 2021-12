I conflitti sulla memoria storica dell’Asia si stanno nuovamente riscaldando, dopo la visita di 99 deputati giapponesi al controverso santuario Yasukuni il 7 dicembre scorso. La data segna l’ottantesimo anniversario del giorno in cui il Giappone attaccò Pearl Harbor e le forze statunitensi, britanniche e olandesi nel Pacifico, un assalto che ampliò notevolmente il teatro delle operazioni della seconda guerra mondiale. Tra i visitatori non c’erano solo deputati del Partito liberaldemocratico (Ldp), conservatore e al potere, ma anche due partiti di destra – il Partito dell’innovazione del Giappone e il Partito democratico nazionale del Giappone – usciti rafforzati dalle recenti elezioni per la camera bassa della dieta, il parlamento giapponese, a novembre.

La visita in massa esplicita quanto siano allineati questi due partiti di “opposizione” con l’Ldp, e in un modo che va ben oltre l’adesione alla retorica revisionista e negazionista relativa alla guerra nel Pacifico del Giappone.

Poiché i due partiti vogliono potenziare le forze armate del Giappone e rivedere la costituzione pacifista del paese, offrono dà all’Ldp un ulteriore impulso su questi due aspetti, entrambi controversi per i paesi vicini, i quali, come prevedibile, si sono lamentati della visita.

Tensioni future più profonde

La crescita del nazionalismo è probabilmente un fenomeno interno. Ma ci sono anche fattori esterni in gioco. La crescente forza dei conservatori in parlamento indica che sempre più cittadini giapponesi – preoccupati dalla crescente assertività della Cina, spaventati dai missili nordcoreani e irritati dalle continue denunce, da parte della Corea del Sud, dei misfatti storici del Giappone – sostengono queste tendenze.

Tutto questo suggerisce la probabilità di tensioni più profonde nel prossimo futuro tra Tokyo, da un lato, e Pechino e Seoul dall’altro, e che potrebbero diventare esplosive: l’Asia nordorientale è impegnata in una corsa agli armamenti spesso sottovalutata, in cui tutti gli attori aggiungono armi come missili, velivoli invisibili ai radar e portaerei.

Probabilmente queste tensioni frustreranno ulteriormente gli sforzi di Washington per convincere Seoul e Tokyo ad agire insieme contro Pechino in aree come il mar Cinese meridionale e lo stretto di Taiwan. Resoconti non confermati dei mezzi d’informazione sudcoreani, infatti, sostengono che Tokyo stia preparando ritorsioni economiche contro Seoul. Questa apparente sfida agli Stati Uniti suggerisce che i nazionalisti giapponesi non sono così strettamente allineati con Washington – nemesi di Tokyo al tempo della guerra ma in seguito alleato – come quest’ultima potrebbe sperare. Così si spiega il giubilo dei mezzi d’informazione cinesi e dei social network a proposito della data scelta per la visita.

Visione imperialistica

Per alcuni il santuario Yasukuni è semplicemente un sito scintoista che commemora i milioni di morti in guerra del Giappone, di cui fanno parte non solo soldati e marinai ma anche i civili uccisi nei combattimenti e dai bombardamenti atomici. Ma altri sottolineano la presenza di criminali di guerra, i cui nomi sono iscritti insieme agli altri, e il fatto che il museo del santuario promuova una visione imperialistica della guerra giapponese.

L’organizzazione di destra che ha promosso la visita, “parlamentari per una visita congiunta al santuario di Yasukuni”, è presieduta dall’ex vicepresidente della camera alta del Giappone, Hidehisa Otsuji. La visita più recente al santuario era stata nell’ottobre 2019; solitamente il gruppo si reca al santuario in primavera, in autunno e il 15 agosto, anniversario della fine della guerra del Pacifico. Nel 2020 e nel 2021 gli appuntamenti erano stati sospesi a causa della pandemia, e lo scopo dell’incontro del 7 dicembre era “chiedere agli spiriti dei morti in guerra una protezione dal coronavirus”.