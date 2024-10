C’è un’immagine del 1986 scattata da Eikoh Hosoe, autore che ha rivoluzionato la fotografia giapponese nella seconda metà del novecento, morto il 16 settembre a 91 anni, che non è inclusa in nessuna delle sue serie più conosciute. Ritrae la salma di Tatsumi Hijikata, il padre della danza butō, in una bara circondata da fiori. La foto è in formato orizzontale e il volto di Hijikata s’intravede a metà, nascosto in parte dal bordo della bara: ha i capelli grigi in ordine e gli occhi chiusi, mentre il resto del corpo è coperto da un lenzuolo bianco.

Sopra, incorniciato tra i crisantemi, campeggia un suo ritratto, sigaretta in mano e viso rivolto verso il basso, quasi stesse osservando la scena. È l’immagine che segna la fine naturale di un’amicizia e di una collaborazione durate quasi trent’anni. Nel 2009 l’editrice statunitense Aperture ripubblicò a un prezzo accessibile la versione completa di Kamaitachi, la serie uscita per la prima volta nel 1969 che di quel sodalizio è l’emblema. Oggi non è più disponibile, ma chissà che in occasione della morte del fotografo non decidano di ristamparlo.

Hosoe e Hijikata, due protagonisti del panorama avanguardistico giapponese degli anni sessanta, si erano conosciuti una sera di maggio del 1959 in un teatro di Tokyo. La sera in cui Hijikata, con la performance Kinjiki (Colori proibiti, come l’omonimo romanzo di Yukio Mishima), aveva portato sulla scena il rovesciamento di ogni regola. Sul palco, prevalentemente buio, Hijikata e un ragazzino, Yoshito Ōno, figlio dell’altro gigante del butō, Kazuo Ōno, e a sua volta danzatore: il secondo stringeva tra le cosce un pollo vivo fino a soffocarlo, a simboleggiare un atto di sodomia. Nell’aria, voci ansimanti e rumori di passi che s’inseguivano. Quanto bastava per lasciare i presenti ammutoliti. Era nato il butō.