È vero che il Giappone è invaso dai turisti e che certe mete, come la città di Kyoto, sono ormai inavvicinabili e invivibili per i residenti? A giudicare da quanto sui mezzi d’informazione – giapponesi e non – si parla di overtourism, di presenza insostenibile di visitatori stranieri e di necessità di correre ai ripari, parrebbe di sì. La nippomania sembra essere scoppiata più o meno contemporaneamente in tutto il mondo, dato che l’andamento degli arrivi negli ultimi dieci anni è più o meno lo stesso per tutti i paesi di provenienza: i turisti cinesi sono in testa alla classifica, seguiti dai sudcoreani e dagli occidentali – statunitensi ed europei – e poi dai taiwanesi e dai visitatori del sudest asiatico. Oltre a un soft power che può contare su una vasta gamma di prodotti culturali sempre più accessibili e particolarmente efficaci – dal cibo ai manga/anime/videogiochi, dalle serie tv al cinema, ma anche arte e letteratura – probabilmente il fattore di attrazione determinante è lo yen debole, che rende la vacanza in Giappone più abbordabile e appetibile.

L’aumento d’interesse per il paese è tangibile. Banalmente, in una redazione di una quarantina di persone, quella di Internazionale, due sono tornate da poco da un viaggio in Giappone (per una era la seconda volta in pochi anni), una ci è stata l’estate scorsa e un’altra ci andrà ad agosto. Altre tre sono state in Giappone in vacanza negli ultimi dieci anni. Nei dieci precedenti, invece, non c’era stato nessuno. Esattamente in linea con l’andamento delle presenze straniere in Giappone dal 1996 a oggi riportato nel grafico qui sotto. I numeri, poi, parlano chiaro. Nel 2024 s’è registrato il record: 36,9 milioni di visitatori, pari al 47,1 per cento in più rispetto all’anno precedente. Tanti, secondo molti giapponesi troppi, ma il governo punta a sessanta milioni di visitatori all’anno entro il 2030. Ma se già ora si parla di emergenza, di presenze insostenibili, di città sopraffatte, com’è pensabile arrivare al 2030 con lo stesso passo?