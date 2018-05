In Libia democrazia e libertà sono ancora parole vuote

“A volte le parole hanno due significati”. Non è solo un verso di una delle più belle canzoni dei Led Zeppelin, Stairway to heaven, ma anche un dato di fatto che tutti i traduttori conoscono. I bravi traduttori sanno anche che alcune volte le parole possono non avere alcun significato, se considerate fuori dal loro contesto, tradotte in senso letterale e costrette a forza in un’altra realtà senza tenere conto di ciò che c’è sullo sfondo e che gli conferisce un significato.

Quando capita, a volte le parole restano sospese nello spazio, come un imbarazzante silenzio dopo una battuta che non fa ridere nessuno. Anche se in quest’ultimo caso gli amici gentili si costringerebbero a lusinghieri sorrisi di solidarietà, mentre i veri amici vi direbbero che no, la battuta non faceva ridere per niente.

Questo è uno dei temi su cui riflette il libro Al islam fi al’usar (L’islam in cattività), in origine una raccolta di articoli dello scrittore e giornalista libico Al Sadiq al Nayhum pubblicati sulla rivista Al Naqd (La critica) tra il 1988 e il 1990. Le idee di Al Nayhum si basano su una lettura particolare e nuova della storia, del patrimonio culturale e di alcune delle pratiche tramandate nel mondo arabo. In un certo senso è un interessante gioco di parole che travalica gli scopi puramente linguistici per calare le parole nella loro concretezza pratica.

Una lingua muta

Il primo articolo del libro si chiede “come possiamo essere arabi e moderni al tempo stesso”. L’autore spiega che nella cultura araba la missione della traduzione è stata quella di creare parole dal nulla. Molte parole sono state importate da altre culture e tradotte senza interrogarsi sul loro vero significato nel nuovo contesto. Alla fine, “prima che chiunque potesse rendersene conto, il cittadino arabo ha importato una lingua muta la cui prima – e unica – caratteristica è quella di non rappresentare la sua realtà”.

Per esempio, la parola giornalismo è associata al contesto di libertà economica del paese in cui è nata, accompagnata dall’emergere delle democrazie capitalistiche nell’Europa occidentale. Si tratta di “ambienti fondati sulla libertà di espressione e di opinione, una libertà riconosciuta come quarta autorità costituzionale”. Trasferita nel nostro mondo arabo, la parola giornalismo è diventata “una parola scollegata dalla realtà e il giornalismo in sé è diventato un compito impossibile. Nessuno gli riconosce un’autorità e nessuno garantisce il diritto a esprimersi liberamente”.