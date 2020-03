Alla fine l’alba si fa strada fino alla mia finestra, con deboli raggi dorati che spuntano da dietro i blocchi di cemento. Sui balconi si vedono bandiere italiane insieme a striscioni fatti in casa, colorati con cuori e arcobaleni, che ci invitano a tenere duro e ci rassicurano che andrà tutto bene. Seduto al tavolo della cucina, sorseggio il mio primo caffè e accarezzo Peppe sulla testa canticchiando “Don’t worry about a thing, ‘cause every little thing gonna be alright”. Per me e Peppe è diventato una specie di rituale, il momento in cui facciamo finta di essere Will Smith e il suo cane nel film Io sono leggenda. Peccato che né io né Peppe – un minuscolo cane narcisista, pomposo e delirante – siamo in forma come loro.

Nonostante l’isolamento e il distanziamento sociale, lo schifo riesce comunque a trovarti. Ecco perché, nell’intraprendere il mio viaggio nelle notizie, cerco di evitare il più possibile le invettive sui social network di persone famose che hanno troppo tempo libero. Gli articoli, invece, sono un caos totale e rimbalzano tra satira, teorie complottiste e ragionamenti controfattuali. Sento una distanza enorme con chiunque io cerchi di sentire per telefono. Che si tratti di un amico a Bergamo o a Tripoli, sulle conversazioni aleggia la stessa impotenza e l’unica frase concreta che riesco ad articolare è: “Come stai?”. Anche se so che non stanno affatto bene, una parte di me spera comunque di sentirli dire che stanno bene e che alla fine andrà tutto bene. Quante volte ci è capitato di cercare conforto nelle persone che cerchiamo di confortare?

Mio fratello mi chiede preoccupato come sto, mi dice che mia madre prega per me e per l’Italia e chiede anche a me di pregare. Osservo le notizie che giungono dalla Libia e questo mi dà motivi in più per includerli nelle mie preghiere. L’unica buona notizia è stata che in Libia non sono stati diagnosticati casi di nuovo coronavirus, ma tutto il resto è fonte di preoccupazione.

La tregua violata

In tutti i paesi vicini sono stati registrati dei contagi e nelle varie città libiche si è cercato di adottare delle precauzioni per prevenirli. Tuttavia sono sforzi confusi come quelli di un cervo accecato dai fari di una macchina. Le fazioni in guerra hanno accolto con favore l’appello a fermare i combattimenti nel contesto di una “tregua umanitaria”, ma gli scontri non si sono fermati e i rivali si accusano l’un l’altro di aver violato la tregua.

I rinforzi inviati dalla Turchia al governo di accordo nazionale (Gna) hanno parzialmente riequilibrato le forze in campo. Oltre a interrompere la rapida avanzata dei mercenari russi di Wagner, sono riuscite a neutralizzare le forze aeree. Tuttavia le dinamiche belliche sono cambiate e si è intensificato l’uso di artiglieria e missili Grad. Dal 19 marzo quartieri residenziali di Tripoli come Ain Zara, Al Souani e la città vecchia sono stati bombardati senza sosta. Almeno sette civili sono morti e altri sette sono stati feriti, tra cui tre bambini.