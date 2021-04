Nonostante Stephanie Williams abbia chiesto di indagare sull’incidente e molti partecipanti al forum abbiano esortato a pubblicare il resoconto completo dell’indagine, alcune parti del rapporto del tavolo di esperti dell’Onu sono state omesse. Le Nazioni Unite hanno evitato di pubblicare la parte relativa alle accuse di corruzione, inserendola nell’“allegato riservato” e dichiarando di non “avere in programma altri aggiornamenti sull’argomento”.

Secondo un’inchiesta delle Nazioni Unite arrivata all’Afp , il primo ministro libico ad interim avrebbe vinto le elezioni a suon di mazzette: alcuni dei suoi sostenitori avrebbero offerto tra i 150mila e i 200mila dollari per comprare voti. I delegati sarebbero stati avvicinati in un hotel a Tunisi durante l’ultimo appuntamento del Forum per il dialogo politico in Libia, guidato dall’Onu. Pare che alcuni delegati abbiano fatto una scenata nell’atrio dell’albergo dopo aver scoperto che i loro compensi erano più bassi di quelli di altri. Dbeibah ha negato le accuse definendole notizie false finalizzate a far deragliare il fragile processo politico.

A suon di mazzette Stephanie Williams, rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, ha selezionato 75 libici dopo un farsesco giro di colloqui online e ha stabilito che queste 75 persone avrebbero rappresentato il popolo libico e deciso il futuro del paese votando per un nuovo governo di unità nazionale. Con una certa sorpresa – anche per lei, immagino – Abdul Hamid Dbeibah è stato eletto a Ginevra insieme a un consiglio presidenziale composto da tre uomini, dopo che la sua lista aveva vinto contro i rivali favoriti per 39 voti contro 34.

Data la sua storia complicata, il centro congressi Ouagadougou è stato il luogo più adatto a ospitare il voto di fiducia sulla proposta di governo di unità nazionale del primo ministro ad interim della Libia, Abdul Hamid Dbeibah. Rivolgendosi agli esponenti del parlamento libico da tempo diviso che si erano radunati nella sala, il 9 marzo 2021 Dbeibah ha cominciato invocando la grazia di Dio per i martiri di Al bunyan al marsous, morti per liberare la città dai jihadisti. Come ha dimostrato il loro silenzio, ai rappresentanti dell’assemblea non importava un gran che, mentre invece hanno esultato in coro quando Dbeibah ha ricordato di essere stato lui a sovrintendere la costruzione del centro congressi. Questi piccoli trascurabili dettagli potrebbero dire molto su cosa aspettarsi dal nuovo governo.

Situato a Sirte, città costiera della Libia centrale, il centro congressi Ouagadougou è un importante punto di riferimento, omaggio del defunto dittatore Muammar Gheddafi alla sua città d’origine. Come la città, anche l’edificio ha subìto danni considerevoli ed è passato di mano in mano dopo il 2011. Nel 2015 era stato occupato dal gruppo Stato islamico in Libia, che aveva preso il controllo di Sirte. I jihadisti sono rimasti al potere fino al 2016, quando una coalizione di combattenti delle città libiche occidentali fedele al governo di accordo nazionale e sostenuta dagli Stati Uniti aveva lanciato l’operazione Al bunyan al marsous contro le loro roccaforti a Sirte, riuscendo a cacciarli dopo una guerra lunga e sanguinosa.

Dbeibah è riuscito dove in molti avevano fallito semplicemente perché non ha scelto alcun ministro

Contro ogni previsione, il governo proposto da Dbeibah ha ottenuto la fiducia del parlamento. Dbeibah è riuscito dove in molti avevano fallito semplicemente perché non ha scelto alcun ministro, ma ha lasciato che fossero gli esponenti del parlamento a farlo. Il risultato è una squadra di 35 ministri in un governo sulla carta formato da Dbeibah, ma in realtà imposto da accordi basati su quote tra le parti in conflitto. Il premier ad interim ha dichiarato: “Personalmente ho scelto solo un esponente del mio gabinetto, non conosco nemmeno gran parte dei ministri del governo, sono stati nominati da diversi organismi”.

La prossima sfida per Abdel Hamid Dbeibah sarà il bilancio: ha proposto una legge di bilancio da 96 miliardi di dinari (17 miliardi di euro), ma il parlamento libico l’ha respinta e ha chiesto di modificarla entro due settimane. Una somma così grande per un governo provvisorio, il cui compito principale è quello di supervisionare le elezioni del prossimo dicembre, suggerisce l’intenzione di proseguire con lo stesso schema di elargizioni tra le varie città, tribù, clan, partiti in conflitto e milizie, con il pretesto della pace e dell’unità nazionale. Per esempio, la voce del costo dei salari nel nuovo budget è di 33 miliardi di dinari (7,2 miliardi di euro), circa dieci in più rispetto a quello precedente. Le spese di gestione del governo sono stimate intorno ai 12,4 miliardi di dinari (2,7 miliardi di euro), 23 miliardi di dinari (cinque miliardi di euro) sono per lo sviluppo, 22 miliardi di dinari (4,8 miliardi di euro) per i costi di supporto e cinque miliardi di dinari (1,1 miliardi di euro) per le emergenze.

A braccia aperte

Le prime visite diplomatiche di Dbeibah sono sembrate più che altro degli incontri d’affari, e questo riflette la sua visione pragmatica delle cose. Per esempio, quando è arrivato in Russia, il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov ha aperto l’incontro dichiarando: “Le diamo il benvenuto a Mosca, la conosciamo da tempo e sappiamo che è già stato qui, anche se questa è la sua prima visita da quando ha ottenuto il nuovo incarico di primo ministro del governo di unità nazionale della Libia”.

Dopo un caloroso saluto, Dbeibah ha accennato con delicatezza all’importanza di far uscire tutte le forze straniere illegali dalla Libia. Poi ha chiesto aiuti per la ricostruzione del paese, ha invocato la riapertura dell’ambasciata russa a Tripoli e una ripresa dei contratti da parte delle aziende russe, in particolare quelli per l’estrazione di petrolio e gas e per le infrastrutture ferroviarie.

Dbeibah è noto anche in Turchia: insieme ad altri 14 ministri è stato accolto a braccia aperte dal presidente turco in persona. Entrambi hanno confermato gli accordi libico-turchi, compreso il trattato sui confini marittimi, definito valido e corretto. I rapporti tra le due parti sono di vecchia data: durante l’epoca Gheddafi, la famiglia di Dbeibah aveva garantito ad aziende turche contratti di costruzione per un valore di circa 19 miliardi di dollari. La famiglia mantiene stretti legami con diverse personalità turche, che secondo alcuni avrebbero facilitato l’intervento di Ankara nella guerra civile libica.