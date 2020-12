Rispetto a paesi come la Francia, la Germania o gli Stati Uniti, sembra che in Italia il covid-19 sia più spesso mortale. Forse è così, e forse si muore di più al nord che al sud. Ma per ora non è possibile affermarlo con certezza, perché mancano troppe informazioni, e non ci si può basare solo sui dati della cosiddetta letalità apparente, come invece si tende a fare.

Il rapporto tra morti e contagi confermati è tenuto sotto controllo per monitorare la diffusione dell’epidemia e per intervenire, se necessario, adottando misure di contenimento del contagio. Ma usare questo rapporto come termometro della situazione presenta dei grossi limiti. Si stratta di un parametro in apparenza semplice da calcolare, che però può essere fuorviante, perché dipende dalla capacità del sistema di misurare in modo accurato sia i decessi per covid-19 sia il numero reale delle persone infettate. Servono infatti dati omogenei, aggiornati e condivisibili per ottenere stime affidabili e confrontabili, per studiare l’andamento reale della pandemia e per fornire informazioni utili a chi deve prendere decisioni politiche.

Per prima cosa è importante distinguere tra tasso di letalità e tasso di mortalità. Spesso questi due termini vengono confusi, quando invece fanno riferimento a due stime distinte che danno informazioni diverse sulla malattia: il tasso di letalità stima quante persone muoiono tra quelle che hanno contratto il virus, mentre il tasso di mortalità misura quante persone esposte al virus sono morte sulla popolazione media di un paese o di una regione. Quello che cambia nel calcolo è quindi il denominatore, cioè la cifra che viene rapportata al numero delle persone decedute a causa del covid-19.

Letalità apparente e letalità plausibile

In epidemiologia il tasso di letalità viene generalmente usato come misura della gravità della malattia, indicando la probabilità di morire per quella malattia. Si basa sui dati cumulativi che si ottengono sommando i decessi per e con il covid-19 e dividendoli per i casi confermati da test diagnostici dal primo giorno dell’insorgenza dell’epidemia. Il valore che si ottiene dipende dalla finestra temporale di osservazione e dà una stima della letalità definita “apparente”. Quanto questa stima sia veritiera dipende dalla capacità di tenere traccia di tutti i decessi e di tutte le persone contagiate.

L’unico modo sicuro per contare il numero reale di casi covid-19 sarebbe quello di testare l’intera popolazione di persone contagiate, sintomatiche e non. Ma, soprattutto quando il numero di casi cresce rapidamente, può risultare impossibile sottoporre a tampone tutte le persone e si procede per gravità limitando i test ai casi più critici. Per esempio, nella prima fase dell’epidemia in Lombardia la gran parte dei tamponi è stata effettuata in ospedale tra i ricoverati con sintomi già importanti e quindi in un campione non rappresentativo della situazione regionale, perché con un maggior numero di forme gravi rispetto alla media della popolazione che non includeva i casi asintomatici e paucisintomatici (cioè con sintomi molto lievi). Il tasso di letalità apparente era di circa il 16 per cento, di gran lunga sovrastimato.

Per migliorare la stima e avere un’idea realistica di quante persone contagiate dal virus perdano realmente la vita si può calcolare la letalità “plausibile”, che al denominatore tiene conto anche dei possibili contagi non intercettati dai test diagnostici. La stima del numero di contagiati totale però è molto complicata e non immediata. “L’unico modo per avere al denominatore una stima il più possibile veritiera è attraverso le indagini di sieroprevalenza sulla popolazione”, spiega Antonio Clavenna, responsabile dell’Unità di farmacoepidemiologia dell’Istituto Mario Negri di Milano. “Il numero delle persone che hanno sviluppato gli anticorpi è quello più vicino alla realtà del totale dei casi, sebbene anche questo possa essere sottostimato rispetto al numero reale, perché alcuni non hanno sviluppato anticorpi oppure li hanno sviluppati e con il tempo sono scomparsi”. I dati di sieroprevalenza raccolti dall’Istat su un campione di 65mila italiani, e pubblicati a luglio, indicano che il 2,5 per cento degli italiani era entrato in contatto con il virus a fronte dello 0,4 per cento di casi confermati positivi con i tamponi.

Il conteggio dei decessi

Oltre ai dati sui contagi, anche quelli sul numero di decessi dovuti al covid-19 incidono sull’accuratezza della stima della letalità plausibile. L’Istituto superiore di sanità suggerisce indicazioni precise sulla definizione di un decesso dovuto al covid-19. Non è sufficiente la positività al virus. Se una persona positiva muore d’infarto è necessaria la presenza di specifiche condizioni per attribuire al covid-19 la causa della morte. Ma è impensabile intercettare tutti i decessi: alcune persone potrebbero essere morte di covid, ma non sono conteggiate perché non hanno mai fatto il tampone. Soprattutto nella prima fase dell’epidemia, non sono state considerate molte morti avvenute in casa o nelle residenze sanitarie assistenziali (rsa). Oppure alcune morti sono sfuggite perché il paziente non presentava sintomi attribuibili al covid-19.