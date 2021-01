In California, dove la maggior parte dei pendolari si sposta con la propria auto, le conversazioni sull’impatto ambientale delle automobili di solito riguardano quello che esce dai tubi di scappamento. I veicoli elettrici sono venduti come soluzione al problema delle emissioni delle auto. Ma il lavoro dello Sfei ha ampliato il dibattito sull’impatto ambientale dei veicoli, includendovi gli pneumatici che rilasciano particelle vicino alle masse d’acqua.

Particelle dannose come le microplastiche In seguito l’équipe ha scoperto nei suoi campioni una quantità sconvolgente di frammenti neri e gommosi. Nell’arco di tre anni, testando i liquidi di 12 punti d’uscita dell’acqua piovana e i sedimenti in venti siti intorno alla baia di San Francisco, ne hanno trovato una quantità più o meno uguale. Circa 7,2 migliaia di miliardi di particelle sintetiche si riversano ogni anno nella baia di San Francisco, spiega Rebecca Sutton, scienziata dello Sfei e capofila di questa ricerca. “Quasi la metà – e quindi una percentuale altissima – erano particelle gommose che, crediamo, provengono perlopiù da pneumatici”.

Rannicchiata in tenuta da pioggia su un cavalcavia, un’équipe di ricerca del San Francisco estuary institute (Istituto dell’estuario di San Francisco, Sfei) era pronta ad affrontare gli scrosci. Mentre il flusso d’automobili che trasportava gli spettatori di un concerto usciva dal parcheggio dell’Oakland Coliseum, i ricercatori hanno usato delle aste per il prelievo di campioni per risucchiare quasi 70 litri d’acqua piovana dal flusso sottostante.

Alle 22.30 di quella sera, un pantano d’acqua industriale è emerso dall’oscurità vicino al palazzetto dell’Oakland Coliseum. La melma non era particolarmente evidente, nascosta dietro recinzioni metalliche. Ma il vasto parcheggio circostante lo rendeva perfetto per avere un’idea di tutta la roba che la pioggia aveva trasportato dalle strade della città. Tutta l’acqua caduta su cinque chilometri quadrati di asfalto, perlopiù sconnesso, era penetrata attraverso questa strettoia.

La tempesta si è scatenata una sera di fine novembre del 2018. I primi schizzi di pioggia stavano bagnando le strade di Oakland, in California. Poi un crescendo di acqua ha cominciato a picchiare sui tetti, mentre le gocce scendevano dalle grondaie con suoni metallici. L’acqua piovana, riversandosi su strade e marciapiedi, cancellava il confine tra terra e mare, portando via rami, bottiglie di plastica, olio per motori e altro ancora, e riversandosi nella baia di San Francisco.

“L’acqua piovana non ha ricevuto molta attenzione da parte della comunità scientifica, se parliamo dello studio degli elementi contaminanti emergenti”, dice Sutton. Ma i frammenti gommosi di cui si occupa offrono milioni di ragioni per cui invece dovrebbe riceverla. Le particelle di gomma degli pneumatici nell’acqua possono danneggiare gli organismi acquatici e marini – proprio come fanno le altre microplastiche – anche attraverso l’esposizione chimica, il movimento all’interno del corpo di un animale e il bioaccumulo di tossine lungo la catena alimentare.

Con più di 51 milioni di pneumatici di scarto generati ogni anno in California, i gestori dei rifiuti stanno trovando delle soluzioni per riutilizzarli, anche se i ricercatori hanno appena cominciato a rendersi conto dell’impatto degli pneumatici nell’acqua piovana e nel riciclaggio. L’inquinamento da pneumatici, a quanto pare, potrebbe essere più serio di quanto immaginato finora.

Gli pneumatici hanno un problema che difficilmente potrà essere risolto a breve: si sfaldano. L’attrito della gomma sulle superfici abrasive è ciò che permette a un veicolo pesante di aderire alle strade e di fermarsi quando necessario, lasciandosi dietro piccoli frammenti di pneumatico. Da un’indagine del 2017 sulla letteratura scientifica di 13 paesi industrializzati e in via di industrializzazione emerge che un’auto perde in media, ogni anno, tra 0,22 e 1,88 chili di frammenti di pneumatici. Negli Stati Uniti, un paese dove l’uso dell’automobile è particolarmente diffuso, la quantità sale a quasi a cinque chili.

Una volta gli pneumatici erano interamente di gomma naturale. Oggi contengono tra il 20 e il 60 per cento di gomma sintetica fatta di polimeri plastici. Gli ingredienti e le proporzioni sono generalmente coperte da brevetti, a seconda della marca, ma gli pneumatici solitamente includono anche zolfo, usato per vulcanizzare la gomma; ossido di zinco, per velocizzare la vulcanizzazione; cariche di rinforzo quali silice e nero di carbonio; e olii che aiutano la lavorazione. Fili d’acciaio e tessuto sono aggiunti per dare corpo agli pneumatici.

Il prodotto finito non è considerato tossico, ma alcuni singoli ingredienti lo sono, per esempio metalli pesanti come cadmio e piombo, oltre agli olii altamente aromatici (più comunemente noti come idrocarburi policiclici aromatici, o Ipa), che sono considerati cancerogeni in alcuni paesi. La miscela rende gli pneumatici un “ibrido mostruoso” – un termine coniato dagli scrittori ecologisti Bill McDonough e Michael Braungart – difficile da riciclare, che obbliga gli amministratori locali a trovare soluzioni per evitare che questi rifiuti intasino le discariche.

Alcune incongruenze

Poiché l’analisi dei frammenti di pneumatici nell’acqua piovana è relativamente nuova, questo campo di studi è pieno di incongruenze. Non esiste un protocollo prestabilito per misurare, raccogliere o definire le particelle di pneumatici, e non esiste un consenso su come chiamarle o sul loro aspetto. I ricercatori del Tire industry project (Progetto sull’industria degli pneumatici), sostenuti dai produttori di pneumatici, consumano singoli pneumatici su strada in laboratorio, aspirano le particelle che si formano durante questo processo, e poi identificano la forma e le dimensioni delle particelle con un microscopio elettronico a scansione e con la pirolisi, un metodo di riscaldamento che permette loro d’individuare gli ingredienti che compongono lo pneumatico.

“Le particelle che troviamo – un misto abbastanza bilanciato di pneumatico consumato e manto stradale – sono generalmente consistenti”, dice il responsabile di progetto Gavin Whitmore. “Sono a forma di sigaro e misurano cento micrometri, circa lo spessore di una banconota da un dollaro. Al contrario i frammenti trovati dai ricercatori dello Sfei erano di dimensioni e forma variabili. Sarah Amick dell’Associazione dei produttori di pneumatici degli Stati Uniti suggerisce che questo potrebbe significare che i frammenti provengono da strade asfaltate con isolanti a base di catrame di carbone o del trattamento superficiale chipseal. Tuttavia, il sigillante a base di catrame di carbone non è usato in California, e alcuni chipseal contengono pneumatici riciclati. È logico, dice allora Sutton, che le particelle di pneumatici trovate “in natura”, come quelle nelle acque di San Francisco, abbiano un aspetto diverso. Esposti agli elementi della natura, i frammenti possono degradarsi con modalità che non emergono dal lavoro di un laboratorio.

La minaccia rappresentata da questi frammenti di pneumatici al livello planetario sta cominciando a farsi sentire. Nel 2017 l’Unione internazionale per la conservazione della natura ha stimato che il 28,3 per cento delle microplastiche nell’oceano proviene dagli pneumatici. Ma il numero reale è probabilmente più alto. Uno studio pubblicato a luglio suggerisce che grandi quantità di frammenti di pneumatici si riversino nell’oceano non solo attraverso fiumi e corsi d’acqua, ma anche attraverso l’aria. Spinti dal vento, vanno alla deriva raggiungendo località lontane da quelle dove sono stati rilasciati. Lo studio segnala che il numero di particelle di pneumatici che stanno atterrando nell’Artide è tale da rappresentare un fattore di rischio nel cambiamento climatico. Facendo assumere alla tundra nevosa una tonalità di bianco meno riflettente, il ghiaccio inquinato dell’Artide potrebbe assorbire più luce e sciogliersi ancor più velocemente.

Nella catena alimentare

Dal momento che le particelle di pneumatici sono più dense dell’acqua di mare, l’équipe di Sfei ha scoperto che tendono ad affondare e ad accumularsi nei sedimenti vicino alle coste. In questo ricco ambiente vivono piccoli pesci, ostriche e altri animali alla base della catena alimentare. “Sono esposti in maniera piuttosto diretta”, spiega Sutton. Gli animali che si trovano alla base della catena alimentare potrebbero consumare frammenti nello stesso modo inconsapevole con cui ingeriscono altre microplastiche. Gli studi dimostrano che i pesci espellono oltre il 90 per cento delle microplastiche ingerite, ma la tossicità può comunque contaminare i loro tessuti e risalire la catena alimentare. Ricerche di laboratorio suggeriscono che la fauna marina colpita dall’inquinamento da plastica possa essere affetta da problemi respiratori e riproduttivi, danni cellulari e, in certi casi, possa addirittura morirne.