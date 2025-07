Gran parte delle ricerche di Fernández-Villaverde si concentra sull’America Latina, una regione di ricchezza media dove ci si aspetterebbero tassi di fecondità medi. E invece, negli ultimi anni le nascite in alcuni paesi dell’America centrale e meridionale sono precipitate fino a raggiungere livelli molto più bassi di quelli registrati nella maggior parte del paesi ricchi, smentendo in questo modo la storia standard della modernizzazione. Ogni anno, preparandosi per il suo corso sulla storia economica della regione, Fernández-Villaverde aggiorna i suoi dati sulle nascite in America Latina, basati sulle statistiche ufficiali diffuse dai diversi governi. Nel 2019, il ricercatore ha notato per la prima volta che le proiezioni delle Nazioni Unite erano troppo ottimistiche. Negli ultimi anni, poi, la discrepanza è diventata allarmante.

Jesús Fernández-Villaverde, macro-economista dell’università della Pennsylvania, studia lo sviluppo dei paesi poveri. Questo percorso, di solito, si svolge parallelamente a un cambiamento del tasso di fecondità (cioè del numero di figli per donna). Quando le persone si spostano dalle aree rurali verso le città, le loro opportunità economiche aumentano e i figli non costituiscono più una risorsa indispensabile per il lavoro nei campi. Le donne, inoltre, ottengono accesso all’istruzione e ai contraccettivi. In questo contesto, di solito la media di figli per ogni donna scende da sei a due. Fernández-Villaverde la definisce “la storia standard della modernizzazione”, e la insegna da decenni.

Per il 2024 le Nazioni Unite avevano previsto 701mila nascite in Colombia, e calcolavano che la probabilità di un numero inferiore a 553mila fosse appena del 2,5 per cento. Alla fine sono state solo 445mila, con un tasso di fecondità di 1,06 figli per donna, la metà del 2008. Il Cile ha dati ancora più bassi: al ritmo attuale, cento donne cilene in età riproduttiva avranno solo 52 figli e 27 nipoti (generalmente i demografi considerano un tasso di fecondità di 2,01 il “livello di sostituzione”, cioè quello necessario per mantenere stabile la popolazione da una generazione all’altra).

Le discrepanze non si limitano al Sudamerica. Nel 2024 le nascite in Polonia sono scese sotto la cifra a cui era assegnata una probabilità del 2,5 per cento. Ed è successo lo stesso in Estonia, in Egitto, a Cuba, in Azerbaigian e in Sri Lanka. Queste presunte anomalie in realtà non sono affatto anomalie. Il mondo, semplicemente, fa meno bambini di quanto le Nazioni Unite avessero previsto.

Analizzando in profondità il modello dell’Onu, Fernández-Villaverde ha scoperto qualcosa di ancora più strano. In quasi tutti i paesi a bassa natalità, le Nazioni Unite prevedono due possibili scenari: un appiattimento del tasso di fecondità o l’aumento fino a un livello compreso tra uno e due figli per donna, al di sotto del livello di sostituzione ma non catastrofico. Gli Stati Uniti fanno parte della prima categoria. Il tasso di fecondità statunitense è calato stabilmente dopo la crisi economica del 2008, passando da 2,1 a 1,6. Perciò ci si potrebbe aspettare che il declino continui. E invece le Nazioni Unite prevedono un tasso di natalità invariato, non solo per il 2025 ma anche per il 2026, il 2030, il 2060 e il 2090, costantemente in equilibrio tra 1,7 e 1,6.

Nella seconda categoria ci sono paesi come la Thailandia, dove la natalità è in calo da 72 anni e non si è mai stabilizzata per più di un anno. Nonostante questo, le Nazioni Unite prevedono una sorta di miracolo demografico: a cominciare dal 2027, la natalità del paese dovrebbe cominciare ad aumentare, prima lentamente e poi più rapidamente. Alla fine del secolo la Thailandia dovrebbe avere 1,45 figli per donna, in forte aumento rispetto alle proiezioni del 2024 (1,2).