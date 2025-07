Ma un paio di settimane fa la selezione giovanile under 19 ha raggiunto dopo quattordici anni la semifinale dell’europeo di categoria e, come quella under 17, si è qualificata per il prossimo mondiale. Dietro c’è un lavoro che dura da anni, fatto non solo di risultati sportivi. A giugno è stato pubblicato un rapporto sul futuro del calcio femminile per chi ha soldi da investire . Secondo lo studio “ Undervalued to unstoppable ” della Nielsen Sports in collaborazione con la PepsiCo, si prevede che entro il 2030 il numero di tifosi e tifose del calcio femminile nel mondo supererà gli 800 milioni, il 38 per cento in più di oggi. Nei prossimi cinque anni si pensa che il calcio praticato dalle donne possa diventare il quinto sport più seguito al mondo. Insomma il calcio femminile è in ascesa e promette guadagni.

Il calcio italiano sta cambiando. Faticosamente e lentamente, ma qualcosa migliora. Parliamo, sia chiaro, di quello femminile. In questi giorni la nazionale di calcio femminile è in Svizzera per partecipare al campionato europeo . Anche se negli anni ottanta e novanta era una habituée del torneo – due secondi posti e un terzo posto in sei edizioni – oggi non è certo tra le favorite.

La situazione però non è uguale in ogni parte del mondo e il calcio non è solo quello praticato ad alti livelli. In apertura del rapporto sulla stagione femminile di serie A 2023-2024 presentato a maggio, il presidente della Figc (Federazione italiana giuoco calcio) Gabriele Gravina dichiara che “il calcio femminile in Italia sta vivendo una fase di crescita straordinaria, consolidandosi come pilastro essenziale del sistema calcistico nel suo complesso”. Rispetto alla stagione 2021-2022 le presenze medie allo stadio sono aumentate del 35 per cento e il numero di persone interessate è cresciuto.

Ma questa non è l’unica faccia del calcio femminile in Italia, che deve ancora fare progressi dal punto di vista economico e non solo. Pochi giorni fa, per esempio, la Sampdoria Women ha scelto di non iscrivere la squadra femminile al campionato di serie B, a causa di una “revisione strategica e organizzativa” per raggiungere la “sostenibilità economica” e il “consolidamento del club”, si legge nel comunicato ufficiale.

Negli ultimi anni poi sono state rivelate numerose vicende preoccupanti, dalla Spagna allo Zambia. Il caso italiano è stato messo in luce direttamente dalla Fifpro (Federazione internazionale delle associazioni dei calciatori professionisti). Le calciatrici del Pomigliano, nel periodo passato in serie A, tra il 2021 e il 2022, hanno vissuto situazioni da incubo: stipendi non pagati, firme falsificate, aggressioni, negligenze mediche. C’è chi ha raccontato di persone dello staff che entravano in casa delle calciatrici senza preavviso, di molestie insistenti. Storie che, purtroppo, più si scende di categoria più sembrano essere all’ordine del giorno.