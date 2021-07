I nuovissimi pannelli solari su un tetto di San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli, sono un primo esempio pratico di “transizione energetica”.

Il “tetto solare” si trova nel quartiere Villa, su una palazzina dal profilo ottocentesco che ospita un’istituzione educativa, tra le case popolari costruite negli anni sessanta del novecento, i casermoni più recenti e i vecchi stabilimenti dismessi che impediscono di vedere il mare. È un piccolo impianto, basterà a produrre l’energia elettrica sufficiente a una quarantina di famiglie. La novità è che quelle famiglie si sono associate per diventare un collettivo di cittadini che producono energia da fonte rinnovabile per il proprio consumo. In termini tecnici, quella di San Giovanni a Teduccio è una delle prime comunità energetiche realizzate in Italia.

L’espressione comunità energetica è ancora poca nota. In Italia è entrata nel linguaggio ufficiale solo nel dicembre 2020, quando il parlamento ha approvato un emendamento al decreto cosiddetto Milleproroghe che riconosce le associazioni di produttori-consumatori di energia rinnovabile, come previsto da una direttiva europea del dicembre 2018: singoli cittadini, enti locali o piccole aziende e cooperative possono associarsi e diventare comproprietari di impianti di energia rinnovabile “di vicinato” (fino a 200 chilowatt di potenza), quindi scambiarsi energia per autoconsumo, ma anche con la possibilità di mettere in rete l’energia e ricevere un incentivo dal Gestore dei servizi energetici (Gse), l’azienda pubblica che promuove le rinnovabili. “È un primo riconoscimento giuridico, in attesa di una legge più compiuta che recepisca la direttiva europea”, spiega Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, che dirige la campagna per le energie rinnovabili e si è adoperato per questa sperimentazione normativa.

Cambiare insieme

L’idea di produrre energia in tanti piccoli impianti decentrati sul territorio, invece che in grandi centrali, non è nuova. Ora si apre la possibilità che questi piccoli impianti siano gestiti in modo collettivo. Esempi di comunità energetica stanno nascendo in tutta Italia (Legambiente ne elencava 32 in un rapporto di giugno 2020, promosse a volte da cooperative di cittadini, a volte da piccoli comuni).

A Napoli la proposta è partita da Legambiente e ha il sostegno della Fondazione con il sud, che finanzia progetti di sviluppo sociale. Il tetto che ospita i pannelli fotovoltaici invece appartiene alla fondazione Famiglia di Maria, ben nota a San Giovanni: il nome ricorda l’origine cattolica, dato che nell’ottocento era un orfanotrofio gestito dalle suore; oggi è un’istituzione educativa laica che collabora con i servizi sociali del comune per il diritto all’istruzione.

“Siamo andati nella periferia di una grande città perché volevamo che fosse un doppio esperimento, ambientale e sociale”, spiega Mariateresa Imparato, presidente regionale di Legambiente in Campania. Non basta trovare soluzioni tecniche per attivare piccoli impianti, dice, bisogna coinvolgere i cittadini e cambiare insieme il modo di consumare energia. “Con la fondazione avevamo già collaborato per progetti di educazione ambientale, quindi è stato naturale pensare a loro”.

Passo dopo passo

Torniamo quindi sul tetto dell’ex orfanotrofio, in un pomeriggio di primavera. “Quando mi hanno proposto di mettere qui l’impianto fotovoltaico ne ho parlato alle famiglie che frequentano l’istituto”, dice Anna Riccardi, presidente della fondazione. Siamo sul terrazzino della palazzina laterale: il tetto centrale ormai è occupato dai pannelli solari, che luccicano nonostante una minaccia di temporale. Giù nel cortile interno un gruppo di bambini sta facendo i compiti con un’educatrice, i banchi sono disposti in cerchio (tutti rigorosamente con mascherina, piccoli e adulti: “Abbiamo alzato l’asticella delle misure di sicurezza, ma non abbiamo mai fermato le attività e non abbiamo avuto neppure un caso di contagio”, dice Riccardi). La fondazione accoglie ogni giorno un centinaio di ragazzi a cui offre mensa, doposcuola e varie attività formative; altri progetti sono rivolti alle famiglie.

Tra i progetti di educazione ambientale, la presidente cita attività sociali come ripulire la spiaggia di San Giovanni a Teduccio, piccolo lembo di costa rimasto accessibile tra la ferrovia e gli stabilimenti dismessi. O recuperare l’area pubblica abbandonata proprio accanto alla fondazione, invasa da erbacce e spazzatura. E poi i laboratori con i bambini, le gite ai centri di Legambiente a Paestum o sul Vesuvio.

Produrre energia elettrica però è un’altra cosa. “Mariateresa Imparato è venuta qui a spiegare il progetto dell’impianto solare, e l’idea è piaciuta”, continua Riccardi.