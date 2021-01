Per Bochra Triki tutto è cominciato esattamente dieci anni fa. A Tunisi.

Il suo ventitreesimo compleanno è stato uno di quelli impossibili da dimenticare. Gli amici cercavano di farle gli auguri in mezzo alla folla, tra i lacrimogeni e gli spari della polizia. A quell’odore insopportabile di repressione si mescolavano degli auguri che sapevano molto di più di “buon compleanno”. Era il 13 gennaio 2011. La stessa sera, l’allora presidente della Tunisia, Zine el Abidine Ben Ali, aveva pronunciato un discorso alla nazione, chiedendo scusa per le vittime delle proteste delle ultime tre settimane e, poggiando la mano sul petto, aveva detto: “Fahimtkoum”, “Vi ho capito”. Era la terza volta in un mese che si rivolgeva al popolo tunisino e la prima in assoluto che lo faceva usandone il dialetto. Bochra compiva ventitré anni, gli stessi ventitré in cui Ben Ali era stato al potere. Quel discorso, in cui prometteva di realizzare delle riforme e di non ricandidarsi alle future elezioni, sarebbe stato l’ultimo, mentre per Bochra, dal giorno dopo, sarebbe cominciata per sempre una nuova vita.

La fuga di Ben Ali il 14 gennaio 2011 è stato il primo risultato di un movimento nato nel centro del paese, a Sidi Buzid, dove un mese prima un giovane venditore ambulante, Mohammed Bouazizi, si era dato fuoco, scatenando una serie di proteste in tutta la Tunisia, da Kasserine a Bizerte. Nel giro di poche settimane, l’ondata di rivolte in Tunisia avrebbe travolto l’Egitto e poi lo Yemen, il Bahrein e la Libia, fino a raggiungere la Siria. Anche le monarchie in Marocco e in Giordania sono state scosse da questo movimento e i cittadini sono scesi in piazza per rivendicare riforme e maggiori diritti.

A dieci anni dalle rivolte arabe del 2011, gli elementi che portano a trarre un bilancio negativo sono molti. La Siria è piombata nella peggior guerra civile di inizio millennio, l’Egitto è passato dalla trentennale dittatura di Hosni Mubarak a quella di Abdel Fattah Al Sisi, e la Tunisia si destreggia tra le montagne russe della sua politica interna e una crisi economica che moltiplica il numero dei disoccupati. Ma le vite e i percorsi di alcuni suoi protagonisti raccontano un processo di cambiamento molto più profondo. Un processo lungo e ormai avviato, per cui nulla potrà più essere come prima.

Lavoro, libertà, dignità

“Nell’avenue Bourghiba, di fronte alla sede del ministero dell’interno a Tunisi, le persone chiedevano le stesse cose: lavoro, libertà, dignità, e con un gesto della mano tutti insieme all’unisono gridavamo ‘Dégage’, vattene”, ricorda Bochra raccontando il suo 14 gennaio in piazza. “Era molto coreografico. Ed era la prima volta che insieme chiedevamo la fine di un intero sistema di potere”. Da quel giorno lo slogan di tutte le rivoluzioni del 2011 è diventato: “Il popolo vuole la caduta del regime”. Ma la fuga di Ben Ali non ferma le proteste di piazza, anzi apre un processo di transizione politica che durerà anni. Dall’occupazione della Kasba alle prime elezioni libere, nell’ottobre del 2011, è nella strada che Bochra vive quel cambiamento: “C’era un clima festoso, di proteste e di musica. Dopo cinquant’anni di dittatura, e prima di colonizzazione, ci sembrava di vivere in uno spazio finalmente nostro”.