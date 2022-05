Quest’anno abbiamo avuto il piacere di incontrare di nuovo in presenza i partecipanti al corso di illustrazione Mimaster di Milano. Abbiamo commissionato alla classe un’illustrazione per l’articolo di scienza “I passeri spaventati fanno meno figli” (Ashley Braun per Hakai Magazine) pubblicato nel numero 1461 di Internazionale.

L’articolo racconta di uno studio canadese effettuato sui passeri canterini che dimostra quanto anche il solo verso dei predatori possa spaventarli a tal punto da influire sulla loro riproduzione per generazioni.

Per accompagnare l’articolo sull’edizione cartacea di Internazionale abbiamo scelto l’illustrazione di Emanuela Rossi. Nella gallery che segue, tutti i lavori proposti.