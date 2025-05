Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 68 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni circa. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi .

Dal 9 all’11 maggio torna il festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia. Per tre giorni riempiremo piazze, musei, biblioteche, teatri e perfino uno stadio con incontri e laboratori per bambine, bambini e curiosi di ogni età. Parleremo di emozioni, crisi climatica, rugby, intelligenze artificiali, attivismo, k-pop, calcio, social network cinesi, poesia e famiglie di ogni tipo. Ci saranno filosofe che ragionano sul corpo, giornaliste che raccontano il Medio Oriente, scienziati appassionati di insetti, artisti che trasformano parole e immagini in poster, inchieste, fumetti e canzoni. Si potrà disegnare, cantare, piantare fiori, costruire barche di carta, esplorare il dna, risolvere enigmi e imparare a fare un’intervista.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e il programma è su internazionale.it/kids

P.s. Se venite al festival portate anche la vostra timidezza: l’articolo di copertina di questo numero racconta che non è un difetto da correggere, ma un modo come un altro di affrontare le cose. Leggendolo si scopre che i gruppi funzionano meglio quando sono fatti di persone diverse: loquaci e timide. Mescolatevi tra le piazze di Reggio Emilia.