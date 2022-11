Il 31 ottobre del 1968, il giorno di Halloween, tredici streghe con tanto di cappelli, mantelli e piume tra i capelli, si presentarono a Wall street e, tra gli sguardi allibiti di uomini in giacca e cravatta, lanciarono una maledizione. “Wall street! Wall street! Il palazzo più potente che c’è qui! Dolcetto o scherzetto, finanziere perfetto, abbasso Wall street!”, gridarono, e così come erano arrivate se ne andarono.

Sui loro mantelli c’era scritto Witch: strega, in inglese, ma anche l’acronimo di Women’s international terrorist conspiracy from hell (W.I.T.C.H.), Cospirazione internazionale terrorista di donne dall’inferno. Erano femministe provenienti dall’esperienza del New York radical women (NYRW), uno dei tantissimi gruppi femministi attivi negli Stati Uniti negli anni sessanta, che fu fondamentale per il movimento: le donne che ne facevano parte coniarono slogan passati alla storia, come sisterhood is powerful, “la sorellanza è potente” e “il personale è politico”.

All’interno del NYRW si scontravano due fazioni: le radical feminist e le socialist feminists (o politicos). Le prime affermavano che il nemico delle donne è prima di tutto il patriarcato ed è quindi contro il patriarcato che bisogna battersi scegliendo il separatismo, mentre le politicos credevano che il movimento di liberazione delle donne dovesse allargare i suoi obiettivi alleandosi con le altre anime della sinistra statunitense, uomini compresi: contro il patriarcato sì ma anche contro il capitalismo, il consumismo, il razzismo, l’oppressione di classe.

Il giorno dopo l’incursione a Wall street, si diffuse la notizia che le streghe avevano fatto perdere 13 punti alla borsa di New York (in un’intervista Peggy Dobbins, una delle streghe, ha raccontato in seguito che le stesse attiviste scelsero un paio di titoli finanziari che avevano perso valore e dissero ai giornalisti che erano quelli che avevano maledetto).

Visto il successo della loro azione, dopo aver colpito il cuore della finanza globale le W.I.T.C.H. decisero di attaccare frontalmente l’istituzione del matrimonio: durante la Bridal fair, la fiera della sposa di New York, liberarono cento topi

tra il pubblico distribuendo volantini che dicevano: “Alle donne viene insegnato fin da bambine che il loro unico scopo nella vita è diventare mogli e madri degli uomini. Il matrimonio è il rituale simbolico del nostro passaggio legale da proprietà del padre a proprietà del marito”. Durante l’azione cantavano: “Ecco che arrivano le schiave. Dritte verso le loro tombe”.