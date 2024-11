La scrittura di Ferrante è caratterizzata da una potente intimità, come se i suoi personaggi, per parafrasare Ralph Waldo Emerson, fossero le lenti attraverso cui leggiamo i nostri pensieri. La scrittrice Claire Messud mi ha scritto per email: “Quando mi hai detto che ami il suo lavoro, per un attimo ho pensato: ‘Ma… Elena è mia amica! Nessuno può capire a pieno la mia relazione privata con lei, così intensa e autentica’. È strano – e raro – sentirsi proprietari di un libro, o di una scrittrice, in questo modo”.

La sua opera descrive esperienze domestiche – come un’incontenibile gelosia sessuale e altri atteggiamenti che sono causa di imbarazzo – di solito poco esplorate dalla narrativa, e questa è in parte la ragione per cui ha così tanto successo, soprattutto tra le donne (Zadie Smith, Mona Simpson e Jhumpa Lahiri sono sue fan).

Quell’assoluta libertà creativa ha prodotto una serie di romanzi brillanti e coraggiosi (sei dei quali meravigliosamente tradotti in inglese da Ann Goldstein del New Yorker). Questi libri narrano i conflitti interiori di donne apparentemente realizzate che si trovano a fare i conti con la cruda violenza e la misogina in cui sono cresciute. Scosse da eventi sorprendenti, perdono la presa sulla realtà e s’imbarcano in imprese deliranti per guarire le vecchie ferite emotive.

Nel 1991, quando mancava poco alla pubblicazione del suo primo romanzo, L’amore molesto, che definì da subito il suo stile, Ferrante scrisse una lettera alla sua editrice dicendo che non avrebbe partecipato a nessuna attività di promozione: “Sono convinta che i libri, una volta che sono scritti, non hanno più bisogno dei loro autori”. L’anonimato avrebbe preservato “uno spazio di assoluta libertà creativa”, necessario perché le sue opere “mettono il dito in alcune ferite tuttora aperte”.

Elena Ferrante è una scrittrice italiana nata a Napoli o nei dintorni. Sembra che sia stata sposata, potrebbe aver vissuto in Grecia e, a quanto pare, è una madre. O almeno così pensiamo. In un’era di autopromozione satura di Twitter, Ferrante è una sconosciuta che vuole rimanere tale.

Ma se attraverso l’anonimato la scrittrice pensava di aiutare la gente a concentrarsi solo sui libri, sta succedendo esattamente l’opposto. La sua identità è il grande mistero della scena letteraria italiana, fonte di feroci speculazioni e di gossip. C’è pure un hashtag dedicato: #FerranteFever.

È difficile separare la scelta dell’anonimato dalla sua opera, soprattutto perché Ferrante sembra giocare consapevolmente con i confini di ciò che è “reale” e “inventato”. Come nei libri di Karl Ove Knausgård, i suoi romanzi esplorano l’oscura regione tra finzione e realtà. Alcuni punti in comune tra i personaggi e quello che sappiamo dell’autrice portano i critici a supporre che l’opera di Ferrante sia autobiografica. Per esempio, nei Giorni dell’abbandono Olga è una donna sposata che ha messo da parte il suo sogno di diventare scrittrice. In La figlia oscura Leda è una professoressa nata a Napoli che ha divorziato dal marito. Ma c’è una differenza decisiva tra Ferrante e Knaus-gård: i personaggi di Ferrante sono di fantasia, e lei nasconde i dettagli della sua vita privata dietro il velo dell’anonimato.

Il soggetto – quasi ossessivo – delle sue storie è il modo in cui le donne sono formate, distorte e a volte distrutte dall’ambiente sociale (e dagli uomini che le circondano). Dando voce a quello che ancora sembra impercettibile, Ferrante indaga le tensioni tra madre e figlia, il tira e molla di essere moglie o madre e voler mantenere una propria indipendenza. “[Mia madre] ha fatto del suo meglio per farmi capire che ero superflua nella sua vita. Non le piacevo, così come lei non piaceva a me. Trovavo il suo corpo repellente”, dice il personaggio di Elena Greco in L’amica geniale. Ma simili sentimenti hanno delle conseguenze.

Le sue protagoniste sono sempre inaffidabili. Si presentano come razionali e dirette, si rivelano poi (come tutti) piene di correnti nascoste, rabbie sommerse e contraddizioni. Il modo in cui Ferrante combina autocontrollo e abbandono è particolarmente brillante. Come ha detto la scrittrice Katie Kitamura: “La sua scrittura ha quel tipo di urgenza che è difficile simulare. Non è una questione di trama o di tensione narrativa, ma d’intensità dello scopo”.

Quello che porta tanti critici ad apprezzare la sua crudezza e la sua onestà (termini che applichiamo più ai memoir che ai romanzi, per natura disonesti) è il modo in cui la voce narrante tradisce una personalità capace di valutare le cose con lucidità ma, allo stesso tempo, sensibile fin quasi all’isteria ai segni e ai simboli che la circondano.