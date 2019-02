La sfida a tre per governare la Sardegna

Già assessore regionale ai trasporti nella giunta di centrodestra di Ugo Cappellacci tra il 2009 e il 2014, non sembra convincere gli alleati di Forza Italia: la paura è che diventi un emissario di Salvini sull’isola. Lega e Psd’Az corrono ufficialmente con liste separate, ma è solo un modo per ottenere più seggi e pesare le forze, mentre l’obiettivo è comune: conquistare la Sardegna dopo il successo della Lega alle regionali in Abruzzo, vinte da un candidato di Fratelli d’Italia, ma dominate dalla crescita del partito di Salvini ai danni del M5s.

Christian Solinas, 43 anni, è un piccolo imprenditore nel settore vitivinicolo. Da marzo del 2018 è senatore del Partito sardo d’azione (Psd’Az). Grazie a un accordo con la Lega di Matteo Salvini, che gli ha riservato un seggio blindato nel collegio Lombardia 4, il 4 marzo 2018 è stato eletto al senato e lo scorso novembre è diventato vicepresidente della commissione antimafia. Ha una laurea – non riconosciuta dal ministero dell’istruzione – ottenuta nel 2006 al Leibniz business institute del New Mexico, negli Stati Uniti. Nel dicembre 2018 si è laureato in giurisprudenza all’università di Sassari.

La sfida a tre I sardi votano per la prima volta con la doppia preferenza di genere (è consentito indicare due preferenze, ma solo per una donna e un uomo). A contendersi i sessanta posti da consiglieri sono 1.400 candidati, mentre la vera gara per la guida della regione è – come detto – tra Solinas, Zedda e Desogus.

È questa dunque la Sardegna al voto, divisa tra spinte verso un futuro innovativo – come il progetto del 5g (nuovo standard per le reti di telecomunicazioni) che sarà sperimentato a Cagliari – e attese decennali, come quella per l’arrivo del metano.

Inoltre, nella maggioranza dei 377 comuni c’è la tendenza allo spopolamento. Ad andar via sono soprattutto laureati o studenti: su un milione e seicentomila residenti si stima che più di trecentomila lavorino o frequentino l’università altrove ( dati Caritas rielaborati dalla fondazione Sardinia ). L’abbandono scolastico tra i 14 e i 18 anni, secondo la fondazione Openpolis , fa registrare un 21,2 per cento, con picchi nelle province di Nuoro e Sassari.

La regione è una delle più vecchie in Italia, all’ultimo posto nelle classifiche di natalità: nel 2017 si registrano 1,04 figli per donna contro una media nazionale di 1,24.

I problemi dell’isola La giunta uscente di centrosinistra guidata da Francesco Pigliaru – professore di economia politica all’università di Cagliari – lascia un’isola con un tasso di disoccupazione dell’11,2 per cento, in calo del 3,4 per cento rispetto al 2017, secondo l’Istat . Una cifra più vicina a quella della disoccupazione al livello nazionale ( 10,3 per cento ) che a quella dell’Italia meridionale ( 16,5 per cento ).

Il voto arriva in un momento di tensione per l’isola, dove per settimane i pastori hanno buttato migliaia di litri di latte nelle strade, protestando contro un prezzo ritenuto troppo basso. Ora l’assemblea degli allevatori ha detto sì a un accordo che prevede un aumento immediato da 60 a 80 centesimi al litro per il latte ovino, e un impegno ad arrivare a un euro.

Gli altri quattro candidati condividono un forte spirito identitario. Paolo Maninchedda, docente universitario, filologo ed ex assessore regionale ai lavori pubblici, guida il Partito dei sardi; Andrea Murgia, funzionario della Commissione europea, ex Partito democratico, è la scelta di Autodeterminazione; Mauro Pili, ex presidente della regione, ex forzista, di Sardi liberi; e il giornalista Vindice Lecis di Sinistra sarda.

Domenica 24 febbraio si vota per le elezioni regionali in Sardegna. Tra i sette candidati alla carica di presidente non c’è neanche una donna. La gara è principalmente tra Christian Solinas, a capo della coalizione di centrodestra, Massimo Zedda, che guida quella di centrosinistra e Francesco Desogus, la scelta del Movimento 5 stelle.

Il Psd’Az alle comunali di Cagliari nel 2016 era alleato con il centrosinistra di Zedda e per questo il matrimonio con la Lega – voluto da Solinas – ha creato dissapori ed espulsioni. Non è la prima volta che il partito oscilla tra destra e sinistra. Creato nel 1921, ha tra i suoi fondatori l’antifascista Emilio Lussu, ma nel 2009 ha per esempio consegnato la bandiera dei quattro mori a Berlusconi. Ora è Salvini l’alleato, e il segretario della Lega ricambia sostenendo personalmente Solinas.

L’influenza si sente. Lo slogan del Psd’Az per questa campagna è “Prima i sardi”. Tra i punti più importanti del programma c’è quello di abrogare la riforma sanitaria voluta dalla giunta Pigliaru, che ha riorganizzato la rete ospedaliera e incorporato in un’unica azienda le sette aziende sanitarie locali, e che secondo Solinas è stata “un fallimento”. Inoltre, il Psd’Az boccia il progetto per portare il metano in Sardegna voluto da Pigliaru e sostenuto dal governo Renzi, la cosiddetta dorsale del metano, che si è arenata per la contrarietà del M5s al livello nazionale ma su cui Salvini sembra avere meno riserve. Solinas propone inoltre più investimenti per le infrastrutture (strade e ferrovie) e meno tasse per chi assume.

A sfidarlo per il centrosinistra è Massimo Zedda, 43 anni anche lui, sindaco di Cagliari dal 2011, diplomato al liceo classico Siotto Pintor del capoluogo sardo. Il suo fronte è Progressisti di Sardegna: otto liste tra cui Pd, LeU e Campo progressista. Viste le difficoltà del centrosinistra al livello nazionale, la strategia di Zedda è stata quella di smarcarsi dai suoi leader e presentarsi senza nessuna tessera di partito in tasca, anche se in passato è stato uno degli esponenti di Sinistra ecologia libertà.