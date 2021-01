Si può essere d’accordo o meno con le sue convinzioni, ma di sicuro bisogna riconoscere ad Alexej Navalnyj una buona dose di coraggio. Cinque mesi fa l’oppositore di Vladimir Putin ha rischiato di morire a causa di un avvelenamento di cui è stato accusato il Cremlino. Dopo essere stato curato in Germania, ha deciso di tornare a Mosca, ovvero nella tana del lupo.

Quello di Navalnyj nella capitale russa è stato un arresto annunciato. A suo carico, infatti, c’era un mandato di cattura per aver violato la libertà vigilata che aveva ottenuto in altro procedimento: Navalnyj adesso è accusato di non essersi presentato in commissariato mentre era in ospedale in Germania, avvelenato da agenti russi. Una vicenda kafkiana.

Il suo ritorno, in compagnia della moglie Julija e di decine di giornalisti, la sera del 17 gennaio, si è concluso come previsto. L’arresto è stato ripreso in diretta e trasmesso in streaming in tutto il mondo. Navalnyj è stato fermato dalle stesse persone che hanno cercato di ucciderlo.

Dimensione sacrificale

L’oppositore ha sempre rifiutato la possibilità dell’esilio perché secondo lui equivarrebbe alla sua morte politica. È per questo che Navalny non perdona Michail Khodorkovskij, ex oligarca che nel 2003 aveva sfidato Putin e che dopo aver trascorso dieci anni in prigione era stato autorizzato a lasciare la Russia. Khodorkovskij ha tentato di combattere Putin dall’estero, ma il suo impatto in Russia è impercettibile.

Per Navalny, ex avvocato di 44 anni diventato uomo di punta dell’opposizione, c’è una dimensione sacrificale nell’impegno politico in un paese come la Russia. L’oppositore è stato vittima di innumerevoli arresti, di un attentato con l’acido che ha rischiato di renderlo cieco e infine del tentato omicidio con il Novichok, un’arma chimica prodotta dallo stato russo. Secondo le indagini l’attentato sarebbe stato messo in atto da agenti dei servizi segreti.