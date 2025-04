Durante il suo pontificato, Francesco ha espresso più di una volta il desiderio di visitare la Cina e i circa dodici milioni di cattolici che ci vivono. Nonostante gli intensi sforzi diplomatici, che gli sono valsi diverse critiche, non è però mai stato possibile. Oggi il clima internazionale rende poco probabile un cambiamento di linea, a prescindere dal nome del suo successore.

In un racconto pubblicato a metà del diciannovesimo secolo, il missionario francese Evariste Huc riferiva una conversazione avuta con un mandarino cinese, che gli aveva spiegato l’autorità illimitata dell’imperatore (il “figlio del cielo”) sui suoi sudditi.

Per questo motivo il sovrano non poteva accettare che i suoi sottoposti obbedissero a un altro “imperatore”, il papa della chiesa cattolica. Due secoli dopo, sostituendo la carica con “segretario del partito comunista”, il risultato non cambia.

In Cina esiste una chiesa cattolica ufficiale che si chiama Associazione patriottica dei cattolici cinesi, fondata nel 1957 e sottoposta al potere di Pechino, non a quello del Vaticano.

Ma allo stesso tempo sopravvive una chiesa rimasta fedele a Roma e sopravvissuta alle vicissitudini della storia. È a questo scisma de facto che Francesco avrebbe voluto mettere fine.

Dopo anni di trattative, nel 2018 il Vaticano ha concluso un accordo con Pechino, ma è stato accusato di tradimento da alcuni cattolici cinesi, comprese figure piuttosto influenti.