Cos’è l’eredità di cittadinanza e come può ridurre le disuguaglianze

La platea bolognese di Tutta un’altra storia, un’assemblea convocata dal Pd dal 15 al 17 novembre 2019 per discutere un programma sugli anni venti del duemila, si è spellata le mani di fronte alla domanda di radicalità sostenuta dal palco da Fabrizio Barca – economista, già ministro e adesso animatore del forum Disuguaglianze diversità – e alle sue 15 proposte per combattere la disuguaglianza. Ma ha discusso poco della più radicale tra le proposte radicali, quella destinata ai circa 600mila giovani che ogni anno in Italia entrano nell’età adulta. La proposta è questa: dare a ogni ragazza e ragazzo, al compimento del diciottesimo anno d’età, una dote di 15mila euro, finanziata con un’imposta progressiva sulle successioni e sulle donazioni, con esenzione dei piccoli patrimoni. Una sorta di “eredità di cittadinanza”.

Ci si sarebbe potuti aspettare che una proposta simile, avanzata autorevolmente – dal punto di vista della persona e della sede – monopolizzasse l’attenzione: soldi in tasca a tutti i ragazzi, dalle periferie metropolitane alla provincia? E con il ritorno di quella che la destra americana negli anni ottanta battezzò come “la tassa sulla morte”? Invece l’attenzione mediatica e politica è stata cattirata da altro. Eppure quella di Barca non era affatto una provocazione, ma la traduzione in agenda politica di una ricetta avanzata da uno dei più grandi studiosi delle disuguaglianze, Tony Atkinson, l’economista di Oxford morto nel 2017 che ha più volte ripetuto: delle disuguaglianze cresciute nel mondo sappiamo già tanto, adesso è il momento di cominciare a fare qualcosa per contrastarle.

Il punto di partenza

Sembrerà strano dirlo, ma la ricchezza media italiana è sempre stata, e resta, tra le più elevate nel mondo ricco. Lo si deve alla grande diffusione della proprietà dell’abitazione, al fatto che storicamente gli italiani hanno un basso livello di debiti privati – contrapposto invece a un alto indebitamento pubblico – e a un’attitudine al risparmio. Fatto sta che la ricchezza del cittadino italiano medio, pari nel 2016 a 143mila euro, è tra le più elevate. E ancora più forte è la differenza rispetto agli altri paesi se si guarda al rapporto tra la ricchezza netta privata e il reddito nazionale: siamo circa al rapporto di 1 a 7 (per ogni euro guadagnato ce ne sono sette di ricchezza accumulata), mentre lo stesso rapporto è attorno a 6 nel Regno Unito e in Francia, 5 in Germania, poco più di 4 negli Stati Uniti.

Però questa ricchezza è sempre più concentrata. Se si va a guardare dentro la media, si scopre che la disuguaglianza in ricchezza è molto più forte di quella dei redditi. Le disuguaglianze sono tra ceti sociali: l’indice di Gini, che misura la concentrazione della ricchezza, in Italia è aumentato di quattro punti dal 1991 al 2016; durante la crisi cominciata nel 2008 la ricchezza media degli italiani è scesa del 15 per cento, mentre quella dei dieci italiani più ricchi è aumentata dell’83 per cento. Il “top 1 per cento”, ossia l’1 per cento più ricco della popolazione, possiede il 15 per cento della ricchezza totale: ma questo dato, va precisato, sale al 25 per cento se si fanno i conti non sulle indagini campionarie (quelle su cui di solito ci si basa, che sono corrette per i grandi numeri ma spesso sottostimano i più ricchi, che non la raccontano tutta nelle interviste) e si guardano i dati amministrativi (come i ricercatori del forum Disuguaglianze diversità hanno fatto). Non solo: la disuguaglianza di ricchezza spacca le generazioni, a beneficio dei più anziani, che hanno guadagnato, mentre gli under 40 hanno perso.

Le tasse sull’eredità

Negli stessi decenni in cui le disuguaglianze aumentavano, gran parte del mondo ricco procedeva a ridurre le imposte sulle successioni e sulle donazioni in famiglia (che sono un modo per anticipare la trasmissione del patrimonio di padre/madre in figlio). Formalmente, dice un riepilogo fatto dall’Ocse in un suo studio, queste imposte ci sono ancora nella maggioranza dei paesi; però il loro importo si è via via ridotto. Va detto che l’Italia è tra i paesi nei quali è sceso al livello più basso: le imposte di successione, abolite del tutto dal governo Berlusconi tra il 2001 e il 2006 sono poi tornate in forma minima – e si fa notare nel rapporto del forum Disuguaglianze che da quando lo stato unitario aveva introdotto quest’imposta l’unica precedente abolizione risaliva al periodo fascista.

Come si vede dal grafico, che fa riferimento alle imposte sui trasferimenti in linea di parentela diretta, la percentuale massima del valore tassato in Italia è del 4 per cento, rispetto a una media Ocse del 15 per cento e al 40 per cento nel Regno Unito e negli Stati Uniti, o al 45 per cento in Francia.

Risultato: mentre tra il 1970 e il 2015 il rapporto tra la ricchezza netta privata e il reddito nazionale saliva dal 2,5 al 7 per cento, il peso dell’imposta di successione sul totale degli introiti fiscali scendeva dallo 0,6 allo 0,1 per cento.