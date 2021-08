Quando Kathy Hochul diventerà governatrice di New York, tra due settimane, fare un repulisti dopo Andrew Cuomo sarà solo uno dei suoi nuovi problemi.

La vicegovernatrice Hochul, 62 anni, assumerà il principale incarico statale dopo che Cuomo ha annunciato le sue dimissioni martedì 10 agosto, sostenendo che le accuse di molestie di cui è oggetto gli impediscono di governare. I politici di New York e di tutto il paese – compreso il presidente Joe Biden – hanno invitato Cuomo a dimettersi dopo che un rapporto della procuratrice generale Letitia James aveva rivelato che questi ha molestato sessualmente undici donne.

Hochul, che ha svolto un lungo apprendistato nella politica statale tra le fila democratiche, sarà governatrice provvisoria fino alla fine dell’attuale mandato di Cuomo, prevista per il dicembre del 2022.

Entrare in carica dopo uno scandalo non è un fatto nuovo per Hochul, che nel 2011 aveva vinto un’elezione suppletiva al congresso degli Stati Uniti, dopo che una relazione extraconiugale aveva fatto cadere in rovina il suo predecessore. Ma deve affrontare anche altre sfide: l’aumento dei casi di covid-19, una ripresa economica lenta, una crisi di bilancio e un governo statale indebolito dall’ultimo e tumultuoso anno di Cuomo come governatore.

La gavetta

I suoi alleati affermano che sia pronta. Da quando è entrata in politica quattro decenni fa, Hochul ha servito in uffici comunali, di contea, statali e federali. Come vicegovernatrice ha anche viaggiato in ogni contea di New York per fare la corte a funzionari locali.

“Prestare servizio in cariche elettive è come un addestramento al lavoro. Quando vieni eletto, più fai un lavoro, più impari a farlo meglio”, ha detto la leader della maggioranza dell’assemblea statale Crystal Peoples-Stokes, che rappresenta la città natale della Hochul, Buffalo. “Per qualcuno che si sta prepara a diventare governatore, penso che sia più qualificata di molti altri”.

Hochul ha perlopiù disertato le conferenze stampa sulla pandemia che l’anno scorso avevano reso celebre Cuomo. Adesso dovrà crearsi un suo approccio alla gestione della risposta alla pandemia, con i casi che aumentano e gruppi di newyorkesi che rimangono non vaccinati.

Cuomo ha dichiarato la scorsa settimana che le amministrazioni locali devono decidere se reintrodurre l’obbligo d’indossare mascherine a chiuso, una mossa alla quale il sindaco di New York Bill de Blasio si è opposto. Per Hochul sarà difficile andare oltre, perché il parlamento dello stato di New York ha tolto al governatore l’autorità di emettere direttive senza la sua approvazione.

Cuomo ha anche reso obbligatori i vaccini o i test settimanali per più di settantamila dipendenti pubblici, tra cui i lavoratori dell’Autorità ai trasporti metropolitana e dell’Autorità portuale. Ciononostante, il ritmo generale delle vaccinazioni è decisamente rallentato, e le medie di ricoveri e decessi stanno nuovamente salendo. Per invertire queste tendenze, Hochul dovrà lavorare con un dipartimento della salute dello stato di New York che si è svuotato mentre Cuomo era in carica.