Gli Stati Uniti sono il primo paese al mondo per numero di contagiati dal nuovo coronavirus. Il governo, finalmente, si è rassegnato all’idea che tutti debbano restare in casa. Questo, tra le altre cose, significa che un popolo particolarmente “malato” di sport ha tantissimo tempo libero e nessun campionato da seguire. Ognuno si arrangia come può: tanti appassionati di basket stanno guardando le partite alla PlayStation tra giocatori famosi, trasmesse da Espn; altri hanno cominciato a scommettere sui campionati di paesi di cui fino a ieri non immaginavano nemmeno l’esistenza (sembra che le puntate sul calcio bielorusso e sul basket del Tagikistan siano in forte crescita).

Gli americani, come tutti gli altri, fanno fatica a vivere in lockdown. Ma diversamente da tutti gli altri sono abituati ai lockout, cioè al fatto che le leghe sportive rimangano ferme per mesi, solitamente per motivi legati alla ripartizione degli introiti. Se si considerano i campionati di basket, baseball, hockey e football, dagli anni sessanta a oggi i giocatori hanno “scioperato” almeno quindici volte.

Nel 2011 il basket si fermò per 161 giorni, tra il primo luglio e l’8 dicembre. In quel periodo i giocatori, non potendo scendere in campo in amichevoli ufficiali, si organizzarono per conto loro. Chris Paul, che all’epoca giocava a New Orleans, radunò alcuni dei suoi amici/rivali per una partita di beneficenza nella sua città d’origine, in North Carolina. Non fu un caso isolato. Per tutta l’estate alcuni dei migliori giocatori del mondo si affrontarono in piccoli palazzetti e palestre di quartiere, con il pubblico che premeva a bordo campo e telecronisti improvvisati che commentavano le azioni urlando dentro microfoni scadenti.

È rimasta nella memoria di molti la partita che si giocò il 30 agosto, a Baltimora. Da una parte la Melo League, squadra creata da Carmelo Anthony, il padrone di casa; dall’altra la Goodman League, nata nel 1977 a Berry Farm, quartiere nero e povero di Washington. Lebron James, il giocatore più forte del mondo, contro Kevin Durant, il giovane emergente che sognava di prendere il suo posto. Verdi contro rossi. La partita si sarebbe dovuta giocare in una piccola palestra, ma il caldo e l’enorme richiesta di biglietti convinsero i giocatori a spostarsi nel palazzetto della Morgan State university, che poteva contenere 4.500 persone. I biglietti – 40 dollari per le tribune e 100 per stare a bordo campo – venivano venduti in ordine di arrivo e finirono in pochi minuti. Di quella giornata è rimasto un lungo video, anch’esso improvvisato, ma che merita di essere visto per intero.