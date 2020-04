27 giugno 1988. A Berlino il muro è ancora in piedi, ma ad Atlantic City, paradiso del gioco d’azzardo, i segni della fase espansiva ed edonista degli Stati Uniti sono sotto gli occhi di tutti. All’interno della Convention hall (più conosciuta come Boardwalk hall e sede dell’organo a canne più grande del mondo) è in programma un incontro di pugilato. Non è un incontro qualsiasi, come si evince dalla borsa in palio: settanta milioni di dollari, la più alta di sempre. Sul ring, in attesa dei pugili, si avvicendano personaggi iconici della storia americana passata, presente e futura: Don King, organizzatore di incontri dalla pettinatura inconfondibile e processato due volte per omicidio; Muhammad Ali, “il più grande di tutti”, e, soprattutto, l’anfitrione della serata, Donald Trump, presentato come “la quintessenza dell’imprenditore” ma accolto in maniera piuttosto tiepida dal pubblico pagante.

Per il frammentato mondo delle federazioni pugilistiche e per gli organizzatori l’obiettivo dell’evento è chiaro: incoronare un unico e indiscusso campione mondiale dei pesi massimi. I due contendenti, oltre a essere entrambi imbattuti, detengono tutte le principali cinture di categoria. Da una parte c’è Michael Spinks, 31 vittorie su 31 incontri, detentore del titolo della rivista specializzata The Ring e soprattutto dell’ambito titolo “lineare”, un complesso riconoscimento che spetta all’ultimo discendente di un lignaggio composto dai pugili capaci di spodestare un campione in carica. Davanti a Spinks c’è Mike Tyson: 34 vittorie, zero sconfitte e una fama mondiale in costante crescita.

Rispetto agli avversari demoliti fino a quel momento da Tyson, Spinks è un pugile di categoria superiore. Dotato di grande tecnica, ha già battuto due volte Larry Holmes, altro grande della storia del pugilato e giustiziere di Muhammad Ali (il lignaggio di cui si parlava prima). Anche per questo su Spinks, seppur sfavorito nei pronostici, pesa la responsabilità di dimostrarsi all’altezza di Tyson, combattendo a viso aperto invece di impostare l’incontro sulla difesa come avevano fatto tutte le vittime precedenti di Tyson.

Il combattimento inizia con un certo ritardo, e presto si scopre il motivo. Il pittoresco manager di Spinks, Butch Lewis, ha accusato Tyson di nascondere qualcosa sotto il bendaggio della mano sinistra, e ha chiesto di ripetere le operazioni di fasciatura in sua presenza. In seguito si racconterà di un Tyson talmente snervato dall’attesa da demolire con un pugno il muro (di cartongesso o di legno, si suppone) del suo spogliatoio. Gli stessi testimoni riferiranno che Spinks, sentendo il rumore del muro infranto, avrebbe avuto una crisi di panico. Per rendersi conto che Spinks non fosse sereno non servono racconti, bastano le immagini televisive che mostrano l’ingresso sul ring. Avanza tra la folla con aria perplessa, gli occhi sgranati, visibilmente disorientato.

Tyson, invece, fa il suo ingresso in un clima irreale, completamente diverso dallo spettacolo pacchiano che tradizionalmente precede gli incontri di boxe: luci basse, nessuna canzone celebre ad accompagnarlo, solo un rumore di sottofondo cupo, metallico, spaventoso. Tyson non indossa nemmeno il tradizionale accappatoio. “Tutto quello che Tyson fa è intimidatorio”, dice il telecronista americano. L’inquadratura sul viso di Spinks, che in teoria doveva essersi preparato a qualcosa del genere, sembra confermarlo. Con queste premesse non è difficile capire come sia andato l’incontro.