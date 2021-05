Un supergruppo è una band formata da musicisti che sono già attivi (e magari anche famosi) per conto loro, come i Cream, considerati da molti gli iniziatori del fenomeno. Il mio supergruppo del cuore sono i New Pornographers, otto artisti quasi tutti canadesi capitanati da A.C. Newman, maestro dell’indie pop poco mainstream. C’è anche la grande Neko Case, fantastica rocker fuori categoria. Fanno un power pop dal suono colossale, studiatissimo e ricco di succulente armonie vocali. Funzionano magnificamente anche dal vivo, dove esplode la loro capacità di fare pezzi da cantare tutti in coro anche se non li si conosce. La #canzonedelgiorno apre il loro primo album, del 2000. Sentiteveli a casaccio su Spotify, che tengono sempre tanta compagnia.