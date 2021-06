Ho appena visto Cabaret di Bob Fosse, del 1973. Ho sempre qualche difficoltà ad apprezzare i musical, anche quando, come in questo caso, si allontanano decisamente dalla tradizione hollywoodiana. Ma piaccia o no, una cosa che esplode dall’inizio è la strapotenza della giovane Liza Minnelli, che torna in questo sito dopo la celebrazione di Daniele Cassandro della sua rinascita dance del 1989. La #canzonedelgiorno è uno dei suoi grandi numeri nel film. Merita una standing ovation casalinga.