Gli ABC, band di Sheffield capitanata da Martin Fry, spuntarono nel 1981 con il singolo Tears are not enough. Andò bene, così per il loro primo album la casa discografica decise di fare le cose in grande e chiamò Trevor Horn, che con le sue produzioni sempre più monumentali stava diventando una vera macchina da hit. Il risultato, The lexicon of love, uscì nell’estate del 1982 e fu un trionfo commerciale. C’era anche la #canzonedelgiorno.